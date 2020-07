Urkullu dice que no ha habido "negociación a la carta" con Euskadi ni "agravio" hacia otras comunidades

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que no ha habido una "negociación a la carta" con Euskadi en materia de déficit y endeudamiento, sino "una singularidad" porque el País Vasco se "financia a sí mismo" y no "vía Gobierno de España". Por tanto, ha considerado que no ha habido "ningún agravio".

SAN MILLÁN (LA RIOJA) 31 (EUROPA PRESS) El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que no ha habido una "negociación a la carta" con Euskadi en materia de déficit y endeudamiento, sino "una singularidad" porque el País Vasco se "financia a sí mismo" y no "vía Gobierno de España". Por tanto, ha considerado que no ha habido "ningún agravio". En una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes en La Rioja, Urkullu se ha pronunciado de este modo preguntado por el malestar de algunos presidentes autonómicos por el acuerdo en materia de déficit y endeudamiento que han alcanzado esta misma mañana los gobiernos central y vasco y que ha propiciado que finalmente haya acudido a este foro. "No es una negociación a la carta", ha subrayado Iñigo Urkullu, que ha incidido en que Euskadi tiene "una singularidad" y "no se financia por vía del Gobierno de España", sino que "nos financiamos a nosotros mismos". Según ha indicado, al quedar fuera del "tramo de 5.000 millones de euros por caída de recaudación" de los fondos autonómicos, Euskadi necesita "una senda de déficit". En este marco, ha subrayado que "no hay ningún agravio", sino "el respeto a lo que es nuestra singularidad y el ejercicio de manera responsable por nuestra parte". (Habrá ampliación)