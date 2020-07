Urkullu dice que no ha habido "negociación a la carta" con Euskadi ni "agravio", sino "respeto a la singularidad"

"Nosotros nos financiamos a nosotros mismos y nosotros vamos a tener que pagar nuestra propia deuda", subraya

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que no ha habido una "negociación a la carta" con Euskadi en materia de déficit y endeudamiento, sino "respecto a la singularidad" porque el País Vasco se "financia a sí mismo" y no "vía el Gobierno de España". Por tanto, ha considerado que no ha habido "ningún agravio".

En una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes en La Rioja, Urkullu se ha pronunciado de este modo preguntado por el malestar de algunos presidentes autonómicos por el acuerdo en materia de déficit y endeudamiento que han alcanzado esta misma mañana los gobiernos central y vasco y que ha propiciado que finalmente haya acudido a este foro.

"No es una negociación a la carta", ha subrayado Iñigo Urkullu, que ha incidido en que Euskadi tiene "una singularidad" y "no se financia por vía del Gobierno de España", sino que "nos financiamos a nosotros mismos". Según ha indicado, al quedar fuera del "tramo de 5.000 millones de euros por caída de recaudación" del fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, Euskadi necesita "una senda de déficit".

El lehendakari ha recordado que el 11 de marzo la Comisión Mixta del Concierto acordó que, "si las circunstancias variaban", este órgano se reuniría en el primer semestre del año, algo que no ha sucedido y que, en función del acuerdo de este viernes, se producirá en la primera quincena de septiembre. "Por tanto, negociación a la carta no, es el respeto a lo que es nuestra singularidad", ha manifestado.

RIESGO UNILATERAL

Urkullu ha explicado que, en la propia Conferencia de Presidentes, ha resaltado que "Euskadi es una comunidad histórica, una nacionalidad reconocida así por la Constitución española y con unos derechos históricos de los territorios históricos del pueblo vasco que la propia Constitución española respeta y ampara".

"Y ésta es la característica de nuestra singularidad. Nosotros no nos financiamos por vía del Estado, tenemos nuestra propia relación financiera bilateral desde la administración vasca con la administración del Estado, y son las diputaciones forales las que recaudan el dinero y las que aportan de la recaudación lo que pueda ser lo correspondiente al Gobierno Vasco. Es un ejercicio de riesgo unilateral", ha explicado.

De este modo, ha insistido en que "nos financiamos a nosotros mismos y nos corresponde a nosotros la responsabilidad y la exigencia de gestionar cuanto mejor lo máximo posible".

Urkullu ha reiterado que Euskadi no ha participado del reparto del cuarto tramo del fondo de 16.000 millones no reembolsables para lasa comunidades autónomas y ha apuntado que esta situación "provocaba la necesidad de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto, que es ley en base a nuestra singularidad, para poder acordar con el Gobierno español la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento".

"Somos nosotros los que vamos a tener que pagar nuestra propia deuda, no así otras comunidades de régimen común. Por lo tanto, no hay ningún agravio, es respeto a nuestra singularidad y el ejercicio de manera absolutamente responsable por nuestra parte", ha reiterado.

EN EL VIAJE

Por otro lado, en relación a su decisión de acudir finalmente a la Conferencia de Presidentes, tras mantener en los últimos días su intención de no participar al no haberse convocado la Comisión Mixta para determinar el déficit y endeudamiento de Euskadi, ha explicado que ayer por la tarde mantuvo una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se había dirigido por escrito en dos ocasiones esta semana y también el 2 de julio.

A partir de esa conversación, ha relatado, se "activó la negociación durante la tarde-noche y primera hora de esta mañana" y él decidió ayer por la noche acercarse a San Millán de la Cogolla y participar "en función de cómo discurriera la negociación, que ha dado su fruto a las ocho y cuarto, ocho y media de esta mañana". Según ha indicado, él "estaba en el camino por si acaso" y ha sido en el transcurso de ese viaje cuando se ha cerrado el acuerdo