Urkullu dice que Euskadi superará la sexta ola, y apela al esfuerzo y la unidad porque la prioridad es la salud pública

Asume "las críticas" y comparte "la desazón por no poder ofrecer soluciones y certezas ante la pandemia"

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que Euskadi superará la sexta ola de la covid-19, y ha apelado a mantener el esfuerzo y la unidad porque "la prioridad es la salud pública". "Si en algún momento de la historia un país necesita permanecer y actuar unido, este es el momento", ha asegurado. También ha asumido "las críticas" y comparte "la desazón por no poder ofrecer soluciones y certezas ante la pandemia".

En su discurso de fin de año, Urkullu ha recordado que el primer Lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Agirre, transmitió su primer mensaje de Navidad hace 85 años, con una idea que, a su juicio, aún permanece vigente: "Todo ciudadano tiene obligación de contribuir con su trabajo, su capital y su actividad intelectual al bienestar general del país".

En esta línea, ha destacado que "el bienestar general, el bien común, es hoy ante todo la salud". "El coronavirus ha cambiado y condicionado nuestras vidas. Desde el momento inicial de la pandemia, nuestro primer recuerdo es para con las personas fallecidas y sus familias", ha manifestado.

Iñigo Urkullu ha vuelto a recordar también el trabajo de los profesionales que trabajan al servicio de las personas más necesitadas, y ha mostrado nuevamente un reconocimiento público al personal sanitario o socio-sanitario, "a quienes mantienen cada día los servicios esenciales" en Euskadi. "Es mucho lo que les debemos. Lo reconocemos con la lección de humildad que nos está provocando la pandemia", ha apuntado.

El Lehendakari ha mostrado "humildad" a la hora de reconocer que todavía se sabe "poco" de esta pandemia --hay que "seguir concentrados en el día a día, analizando la situación y la evolución del entorno"--, y también para reconocer que, mientras no se vacune toda la poblaciónmundial, la ciudadanía se verá afectada por diferentes variantes.

Asimismo, ha expresado su "humildad para reconocer que, a pesar de haber insistido en ello", no ha "sabido explicar a la sociedad que debe aprender a vivir con el virus presente durante un largo tiempo". "Debemos aprender a vivir de otra manera", ha subrayado.

El presidente del Gobierno Vasco ha admitido que "el grado de incertidumbre y desconocimiento ha sido muy alto y lo siguesiendo". "Lo he reconocido con humildad, pero, por encima de todo, hemos mantenido el compromiso con la salud y la vida de cada persona", ha enfatizado.

A su juicio, "el bienestar general, el bien común, comienza por el compromiso de las instituciones", ya ha remarcado que su "compromiso prioritario ha sido responder a la pandemia y, con ello, seguir de cerca y comprender las preocupaciones de la sociedad".

"La prioridad de la sociedad vasca es la salud pública y también la atención a las personas más vulnerables y necesitadas de ayuda. La sociedad nos demanda, además, mantener un equilibrio: salud pública,salud emocional, salud económica, salud social", ha manifestado.

"DESAZÓN" COMPARTIDA

Según ha explicado, "este equilibrio no ha sido fácil, no está siendo fácil". "Asumo las críticas recibidas, comprendo y comparto la desazón por no poder ofrecer soluciones y certezas ante esta pandemia, que es una prueba de esfuerzo permanente. Soy consciente del esfuerzo realizado, así como de las consecuencias de las medidas adoptadas. Intentamos atenderlas todas y así lo haremos", ha señalado.

Iñigo Urkullu ha advertido de que lo que "no hay es vacuna contra el populismo o la demagogia ante una realidad que afecta a todas y todos por igual". "Hemos avanzado, sin duda, pero debemos seguir manteniendo las medidas preventivas y la vacunación, mantener este esfuerzo individual y colectivo de quienes nos comprometemos con ánimo constructivo", ha dicho.

A su juicio, "el bienestar general, el bien común, es contribuir a construir una sociedad más justa". "Afrontamos el futuro sobre bases sólidas. Contamos con un presupuesto aprobado, disponemos de recursos para atender los servicios esenciales: salud, educación, protección social y también para mantener la actividad económica y el empleo", ha asegurado.

ESTABILIDAD, MODERACIÓN Y TRANSPARENCIA

Por ello, ha mostrado del Gobierno Vasco de "mantener el norteen la estabilidad, la moderación, la transparencia y el rigor". "Reivindico la cercanía, la honestidad y el equilibrio en la toma de decisiones para ofrecer soluciones al servicio del bien común", ha añadido.

Urkullu considera que esta pandemia plantea "un dilema como sociedad:individualismo frente a sentimiento de comunidad, tendencia a las desigualdades frente a compromiso con la cohesión e inhibición frente a corresponsabilidad".

En este sentido, ha expresado su convicción de que Euskadi "es una comunidad comprometida" y que ese compromiso forma parte de su "identidad". "Y se expresa hoy en la corresponsabilidad personal y colectiva", ha aseverado.

SUPERAR LA SEXTA OLA

Tras precisar que los vascos tienen "confianza en la ciencia y la medicina, en los profesionales de la atención primaria y hospitalaria, en las autoridades y en las autoridades sanitarias", ha apuntado que comparte "una esperanza y un sentimiento de confianza". "Hemos superado cinco olas y vamos a superar esta sexta ola", ha afirmado.

Iñigo Urkullu ha advertido, no obstante, que "la situación internacional sigue siendo crítica", y ha realizado un llamamiento a no bajar la guardia. "La prioridad es la salud pública y, en paralelo, tenemos que preparar Euskadi para un nuevo futuro", ha indicado.

ACTUAR UNIDOS

El Lehendakari ha explicado que tiene "ilusión y esperanza en que, pese a todo, el valor del humanismo positivo saldrá reforzado de esta crisis". "Si en algún momento de la historia un país necesita permanecer y actuar unido, este es ese momento. Es momento de poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa", ha asegurado.

Urkullu ha añadido que "cada contribución personal es una manera de impulsar Euskadi, de fortalecer el bien común". Además, ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes vascos cuando se inicia "el año de la juventud en la Unión Europea".

"Comparto un espíritu mayoritario de la juventud, la ilusión, capacidad de emprender, espíritu crítico y abierto, cooperación,solidaridad y compromiso con la igualdad. Si ponemos por delante "el bienestar general del país, lograremos superar los retos y ofrecer nuevas oportunidades", ha destacado.

A su entender, "el pueblo vasco pervive porque ha sabido hacer frente a las dificultades". "La experiencia histórica nos muestra un mismo hilo conductor: trabajo compartido en pos del bien común, 'auzolana'", ha dicho.

El presidente del Ejecutivo autónomo ha insistido en que "la contribución de cada persona es fundamental para el bienestar general"."Bien común, salud, compromiso de las instituciones, una sociedad más justa, un futuro mejor para todas y todos", ha enumerado.

Este propósito, según ha añadido, es "un deseo, una esperanza y una ambición compartida". "Con humildad, compromiso y cooperación sigamos construyendo una Euskadi más próspera, justa y solidaria. Una Euskadi avanzada que no deja a nadie atrás, comprometida con el desarrollo humano sostenible".

El Lehendakaria ha reiterado su deseo de un "bien común" en "una Euskadi que, con la aportación de cada persona, construye el bienestargeneral de todos".