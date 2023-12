Urkullu hace "autocrítica" y asume que hay que "mejorar", pero subraya que el sistema educativo vasco es "bueno"

Defiende la calidad de la enseñanza frente a las críticas de la oposición tras los "mediocres" resultados del informe Pisa

VITORIA, 15 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un ejercicio de "autocrítica" y ha asumido que existe "margen de mejora" ante los resultados que refleja el último informe Pisa sobre la situación de la educación en Eskadi, aunque ha subrayado que el sistema educativo vasco es "bueno" y está "lejos de ser un desastre".

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a las preguntas de Elkarrekin Podemos, PP, Cs y Vox sobre los resultados del último informe Pisa.

Este estudio, dado a conocer el pasado día 5, indica que las competencias de los alumnos vascos de 15 años han experimentado un retroceso en los últimos cuatro años en matemáticas --el indicador ha pasado de 499 puntos a 482 puntos--, ciencias --de 487 a 480 puntos-- y comprensión lectora --de 475 a 466 puntos--.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha denunciado que este informe confirma la "evolución negativa" de la educación en Euskadi en los últimos años, lo que unido a la "brecha" entre los resultados del alumnado autóctono e inmigrante plantea una situación "catastrófica" y pone en evidencia la "mediocridad" del sistema.

Por parte del PP, Carlos Iturgaiz ha asegurado que este estudio muestra el "desplome" del sistema educativo en Euskadi hasta "índices nunca conocidos ", con un "retroceso sin igual en materias troncales" que ha creado "alarma", por lo que ha reprochado a Urkullu que haga como que "aquí no pasa nada" y que presida "no un Gobierno en funciones", sino "un Gobierno en defunción".

El parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha pedido a Urkullu explicaciones por el "suspenso" de la educación vasca en este informe, que --según ha asegurado-- presenta unos resultados "muy preocupantes", los cuales ha atribuido al "nacionalismo".

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que los datos del informe "nos deben producir una honda preocupación y llevarnos a una profunda reflexión debido a que nos encontramos ante los peores resultados históricos en las tres categorías analizadas".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que es necesario hacer un análisis "riguroso" sobre los resultados de este informe, y ha reconocido que se ha de hacer un ejercicio de "autocrítica", dado que "esa es la base imprescindible para poder mejorar".

NI "DESASTRE" NI "MEDIOCRIDAD"

En todo caso, ha precisado que Pisa "no evalúa el sistema educativo en su conjunto", sino que analiza "tres materias muy concretas" --en este caso, matemáticas, ciencias y lectura-- y una edad muy determinada" de los alumnos --15 años--.

Urkullu ha reprochado a la oposición que pretendan dar a entender que el sistema educativo vasco "está sumido en el desastre y la mediocridad". Además, frente a las críticas de E-Podemos a la situación de la segregación de alumnos en función de su origen o nivel socioeconómico, ha puesto de manifiesto las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco para revertir este fenómeno.

"La realidad es distinta; el sistema educativo de Euskadi está muy lejos de ser un desastre", ha manifestado. En este sentido, tras subrayar que "los problemas no se solucionan solo con más financiación pública", ha reafirmado su compromiso con un modelo de "mejora continua y rigor en el gasto público".

LEY DE EDUCACIÓN

Urkullu ha recordado que este año el presupuesto en Educación se ha incrementado en 190 millones de euros y que la ley de educación que se aprobará la próxima semana "ofrecerá un marco para seguir mejorando la calidad en todos los ámbitos". "Nuestro objetivo es seguir mejorando tanto la equidad y la excelencia", ha añadido.

Frente al "valioso" pero "incompleto" diagnóstico que el informe Pisa realiza de la situación de la educación, Urkullu ha repasado algunos indicadores del Instituto Nacional de Estadística sobre otros aspectos del sistema educativo no incluidos en el referido documento.

De esa forma, ha explicado que Euskadi presenta "el menor índice de abandono escolar del Estado" y que la vasca es la comunidad autónoma con "el menor número de personas repetidoras". Esto --ha añadido-- demuestra "el compromiso de no dejar a nadie atrás, de ayudar a quien más lo necesita".

EUSKADI, "A LA CABEZA"

"Euskadi es la comunidad mejor posicionada en educación de todo el Estado; contamos con las tasas de tituladas y titulados universitarios y de Formación Profesional más altas del Estado y estamos por encima de la media europea", ha indicado. Además, ha recordado que el País Vasco "está a la cabeza en resultados en selectividad", y que en Euskadi "solo el 10% de la juventud no tiene ni empleo ni formación".

En todo caso, ha reconocido que existe "margen de mejora", por lo que ha destacado que el Gobierno Vasco está aportando "medios" para seguir reforzando el "buen" sistema educativo que ya hay en Euskadi.

En su respuesta a Iturgaiz, en la que ha reiterado que desconoce "cuando" se celebrarán las elecciones autonómicas, el lehendakari ha rechazado que la educación vasca esté "desplomándose". "Si eso fuera así, usted debería afirmar lo mismo para todos los países del mundo, excepto para Japón y Corea", ha reprochado a Iturgaiz, en referencia al retroceso generalizado que el informe muestra para la mayor parte de los sistemas educativos analizados.

El lehendakari ha destacado que la pandemia "ha condicionado los resultados" del informe en todos los países, si bien ha dado por hecho que es necesario "mejorar".

Urkullu ha añadido que el Gobierno ya está trabajando en esa dirección, con medidas ya implementadas, como las adoptadas contra la segregación escolar; el impulso de iniciativas de fomento de la lectura; el refuerzo de las ayudas dirigidas al alumnado de nueva incorporación; la atención personalizada a las necesidades educativas especiales; o planes de formación en competencia digital.

El lehendakari ha señalado, en su respuesta a Cs, que el informe no puede interpretarse como un diagnóstico "generalizado" de la enseñanza en Euskadi, y ha subrayado que no comparte el análisis que hace esta formación sobre la situación del sistema educativo.

En el caso de su respuesta a Vox, el lehendakari ha reiterado que "la evolución de los resultados Pisa en Euskadi no difiere de la evolución en otras comunidades y países en un contexto de pandemia". "Este informe es un indicador más, no el único, y hace referencia a tres competencias muy concretas; por lo tanto, de estos resultados no se puede concluir el empeoramiento del rendimiento académico de los alumnos vascos", ha manifestado, tras lo que ha subrayado su "compromiso permanente de mejora".