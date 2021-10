Urkullu insiste en que la declaración de EH Bildu es "positiva", pero pide que reconozca que ETA no debió existir

Cree, "honestamente", que la IA no quiere "reírse de las víctimas", sino que no ha hecho una lectura autocrítica de su pasado

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido este martes en que la declaración de EH Bildu en la que reconoce "el sufrimiento" causado a las víctimas de ETA es "positiva", pero no supone "nada extraodinario" porque "no ha hecho autocrítica de su pasado" ni ha dicho que la organización terrorista no debió existir.

De esta forma, se ha referido al comunicado leído por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que mostró "de corazón" su "pesar" por el sufrimiento causado a los damnificados de ETA y aseguró que ese dolor "nunca debió haberse producido".

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Urkullu ha reiterado que la declaración de ayer es "importante" en lo que se refiere a "la empatía" con las víctimas y el "sufrimiento". No obstante, pese a "valorarla positivamente", no hay "nada especialmente novedoso"."No quiero con esto echar agua fría, sino simplemente hacer un ejercicio de realismo en lo que han venido siendo los pronunciamientos", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que hace tres años y medio ETA, antes de su disolución definitiva, hizo público un comunicado en el que se expresaba "casi en los mismos términos" que los de ayer de EH Bildu.

En todo caso, ha señalado que ciertamente ha habido por parte de la coalición independentista "un ejercicio de solidaridad con el sufrimiento de las víctimas, pero no hay ninguna referencia" a que se apostara "por la vía violenta por parte de una organización terrorista que nunca debió haber existido".

El Lehendakari ha señalado que en la declaración de ayer se menciona a que "siguen pendientes todavía resolver las causas del conflicto, cuando es un comunicado que pretende tener una empatía con las víctimas".

"NADA EXTRAORDINARIO"

Por tanto, ha dicho que "es un paso positivo, nada extraordinario con lo que hubiera dicho anteriormente". "Es necesario un ejercicio de empatía, pero también decir que la violencia como herramienta fue absolutamente injusta y que, por otra parte, una organización terrorista no debió condicionar la vida política del País Vasco", ha remarcado.

Iñigo Urkullu ha apuntado que se reclama más autocrítica a la izquierda abertzale "en el ámbito del sufrimiento de las víctimas, la memoria, la verdad y la justicia, pero también en el ámbito de la convivencia y normalización de la sociedad vasca". Por ello, considera que debe haber "un ejercicio de autocrítica" de su pasado.

RECORRIDO HACIA UN FUTURO SIN VIOLENCIA

En todo caso, no cree que la izquierda abertzale "se ría en la cara de las víctimas", tal como ha asegurado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, porque que ha tenido que hacer "un recorrido para su legalización", con unos estatutos en los que abogaba por "un futuro sin violencia".

Además, ha recordado que también ha participado en actos de reconocimiento del daño padecido por las víctimas. "Otra cosa es que la izquierda abertzale no haya hecho una lectura autocrítica de su propio pasado, no haya hecho una lectura autocrítica de la innecesidad de que hubiera una organización terrorista que condicionara la vida política y utilizara la violencia como herramienta para determinados fines políticos".

"Eso es lo que la izquierda todavía tiene pendiente de decir: ETA nunca debió haber existido o la violencia de ETA fue absolutamente injusta", ha indicado.

El Lehendakari ha admitido que "un tema delicado es el recibimiento" a los presos de ETA que salen de prisión, que "ha podido generar sentimientos de revictimización de las víctimas". "Es lo que hemos exigido también desde hace años a la izquierda abertzale que trate de evitarlos porque pueda causar un dolor en las víctimas y una revictimización. Pero no creo que en la declaración de ayer hubiera ninguna pretensión de reirse de las víctimas, lo digo con absoluta honestidad", ha aseverado.