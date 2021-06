Urkullu llama a hacer "un último esfuerzo" a la sociedad frente a la covid-19 y pide a los partidos "altura de miras"

"Es tiempo de política con mayúsculas, de colaborar y trabajar a favor de la salud y el bienestar de la sociedad vasca", afirma el lehendakari

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un llamamiento a la sociedad a hacer "un último esfuerzo" en la lucha frente a la covid-19 y ha pedido además a los partidos políticos "altura de miras". "Es tiempo de política con mayúsculas, de colaborar y trabajar a favor de la salud y el bienestar de la sociedad vasca en esta nueva etapa que iniciamos", asevera.

En un artículo de opinión publicado en periódicos del grupo Vocento, recogido por Europa Press, el presidente vasco valora la ley antipandemia aprobada esta semana en Euskadi que, según destaca, intenta "reforzar nuestra seguridad jurídica y hacernos más fuertes como sociedad y como país".

A su juicio, se trata de una ley que marca "un punto de inflexión", aunque confía en que "no haya de ser puesta en práctica, ni en el presente ni en el futuro".

Tras defender que la mejora de la situación pandémica y "el éxito de la vacunación" es un logro compartido del conjunto de la sociedad y, especialmente, de aquellos colectivos que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, el lehendakari recuerda que se continúa en "emergencia sanitaria".

"Hemos hecho un gran esfuerzo durante más de quince meses, pero el virus sigue entre nosotras y nosotros. Los expertos piden a las administraciones que mantengamos la estrategia de medidas hasta alcanzar, al menos, la tasa de 60 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Preocupa y, por lo tanto, nos ocupa y da sentido a la continuidad en emergencia sanitaria la expansión creciente de la variante Delta, así como la tasa de incidencia alta en jóvenes, principalmente", advierte.

Urkullu, que recuerda que en el Estado no se ha dado por finalizada la crisis sanitaria y la "decisión condicionada sobre uso de mascarillas es el mejor ejemplo de ello", incide en que se sigue hablando de brotes y rebrotes, ya que "la pandemia no ha finalizado, y tenemos que hacer un último esfuerzo", por lo que apela al "buen hacer y el compromiso personal y comunitario".

En este contexto, manifiesta que es "responsabilidad de todos los representantes públicos cuidar la relación política y aplicar los mejores valores y actitudes", entre los que destaca "el juego limpio, la verdad y el respeto".

"No todo vale en política, no todo vale en la legítima lid entre Gobierno y oposición. Pondré un ejemplo que considero significativo: no vale tergiversar los llamamientos institucionales al compromiso colectivo para acusar al Gobierno o al lehendakari de culpar a la sociedad. Las discrepancias no pueden utilizarse para tensionar la relación política. Menospreciar el respeto personal, no jugar limpio o faltar a la verdad es no entender el valor intrínseco de la política, del compromiso al servicio de la sociedad a la que nos debemos", lamenta.

Pese a todo, Urkullu se muestra "convencido" de que se va a salir de esta situación y se superará esta pandemia "gracias al buen hacer del conjunto de la sociedad vasca".

"Confío plenamente en la sociedad vasca. Siempre lo he hecho. Confío en la responsabilidad y la autoexigencia individual y colectiva, comenzando por el ejemplo personal. Confío en el espíritu auzolana, el trabajo compartido en pos de un bien común", añade.

Asimismo, remarca que en la actualidad la tasa de incidencia acumulada haya descendido hasta los 100 casos por 100.000 habitantes, mientras que se ha logrado administrar 1,9 millones de dosis de la vacuna en seis meses.

"Un total de 1,2 millones de personas han recibido al menos una dosis y, de ellas, 800.000 gozan de la inmunización completa. Expreso mi agradecimiento a la sociedad en su conjunto, a las y los profesionales que están consiguiendo ofrecer la mejor respuesta con esfuerzo y compromiso", añade.

Por todo ello, Urkullu cree que se ha iniciado una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, una etapa de "reconstrucción social, emocional, económica y del empleo". "Espero y deseo que esta nueva etapa ofrezca, también, signos de reconstrucción de la relación política, de puesta en común de los mejores valores y actitudes cívicas", indica, al tiempo que apela a los grupos políticos a tomar conciencia de la situación que vive y va a vivir la sociedad vasca.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad y la altura de miras, a desterrar el cortoplacismo y la instrumentalización de las dificultades del momento presente y futuro. Es tiempo de política con mayúsculas, de colaborar y trabajar a favor de la salud y el bienestar de la sociedad vasca en esta nueva etapa que iniciamos", concluye.