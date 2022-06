Urkullu pide a PP+Cs "no retorcer la realidad para sacar provecho político" de los casos de fraude en la RGI

Iturgaiz acusa al lehendakari de "escurrir el bulto" cuando su responsabilidad es que Lanbide "no sea coladero para listillos"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha contestado al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que "no es adecuado retorcer la realidad para sacar provecho político" de los casos de fraude relacionados con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y le ha pedido que "no incurra en el error y en la demagogia de insinuar la vinculación del fraude con las personas migrantes" porque es "injusto" y "proyecta sobre las personas migrantes un estigma que sólo hace daño".

En el pleno de control al Gobierno Vasco, el lehendakari ha contestado a la pregunta realizadas por el parlamentario de PP+Cs Carlos Iturgaiz, sobre la operación dada a conocer la semana pasada por la Policía Nacional, en la que 23 personas fueron detenidas bajo la acusación de integrar una trama de falsificación de documentos para cobrar la RGI.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado al lehendakari de hacer "un ejercicio de escapismo político, de escurrir el bulto y de minimizar" este caso porque la responsabilidad del Gobierno Vasco es que Lanbide "no sea un coladero para listillos y aprovechados, sean senegaleses, bilbaínos o suecos".

"Lo que nos dicen los trabajadores de Lanbide es que los indicios de fraude que comunican por cauces internos terminan en vía muerta. Eso es lo preocupante", ha señalado antes de subrayar que "Lanbide no debe ser una comisaría pero tampoco puede ser un coladero" y cree que Urkullu debe decir quién va a responder políticamente ante este caso.

El lehendakari ha contestado a Iturgaiz que "el fraude siempre es grave" y el Gobierno Vasco "va a perseguir siempre", pero ha señalado que la pregunta, justificación y las declaraciones que han realizado en relación esta materia desde su partido, apuntan en una dirección "preocupante".

"Usted sabe que este tipo de temas son sumamente delicados. Sinceramente, señor Iturgaiz, no es adecuado retorcer la realidad para sacar provecho político de estos casos", ha defendido.

En este sentido, ha advertido al PP que "no se puede decir que este fraude fue un engaño simplón" y ha recordado que la información difundida por la propia Policía Nacional certificaba que a las personas detenidas se les requisaron 22 pasaportes falsos y 17 libretas de distintos bancos para realizar los ingresos.

"Me pregunto, ¿es también sencillo engañar a un banco?, ¿cuál es el sistema que hace aguas? Usted afirma que miembros del Gobierno Vasco minimizan los hechos. Nadie desde el Gobierno Vasco ha restado un ápice de importancia a estos hechos, todo lo contrario", ha subrayado.

Urkullu ha reiterado que consideran estos hechos "graves" y el Ejecutivo trabaja para que no se produzcan. No obstante, ha contestado al presidente del PP vasco que "poner los datos en su contexto no es minimizarlos, significa informar y documentar la realidad para evitar tergiversaciones o interpretaciones sesgadas".

"Usted afirma que el número de estafas detectadas se ha duplicado en 2022 en relación a 2021. Esto es cierto. Se han detectado más estafas precisamente porque se han mejorado los sistemas de seguimiento y control", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que la reforma de la Ley de Lanbide refuerza el sistema de control y ha recordado que "se creará una nueva unidad específica de inspección para evitar el fraude y se articularán más controles, tanto rutinarios como aleatorios, para profundizar en todas las comprobaciones que se realizan".

VINCULACIÓN CON MIGRANTES

Asimismo, ha pedido a Iturgaiz que "no incurra en el error y en la demagogia de insinuar la vinculación del fraude con las personas migrantes", ya que cree aunque ahora habla de bilbaínos y suecos, "lo hace cuando enfatiza de que se trata de una trama encabezada por un ciudadano senegalés o cuando hace declaraciones diciendo que Euskadi es un coladero para los defraudadores extranjeros".

"Esto es injusto. Proyecta sobre las personas migrantes un estigma que sólo hace daño. La migración es una necesidad para nuestra sociedad. Las personas migrantes representan una contribución constructiva y honesta para el presente y el futuro de Euskadi, y nuestra responsabilidad es crear condiciones para una acogida y una integración digna y adecuada", ha defendido.

Urkullu ha afirmado que la renta de garantía de ingresos y la excelencia en su gestión es una prioridad para el Gobierno y ha indicado que el proyecto de Ley de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que se encuentra en este Parlamento "es la ocasión de profundizar en ese camino y avanzar en el compromiso con la cohesión social". "Le invito a participar en este proceso de un modo constructivo", ha concluido.