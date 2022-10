Urkullu rechaza reformar la sedición en lugar de abordar una reforma del modelo de Estado y la relación bilateral

El lehendakari califica de "gran noticia" el acuerdo del PNV para renovar el Cupo porque da "certidumbre financiera"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha rechazado hoy que se considere delito de sedición la convocatoria de un referéndum como el del 1-O y no cree que se deba intentar ahora rebajar las penas del delito de sedición cuando, en su opinión, debería abordarse la relación política bilateral y la reforma del modelo de Estado para atender los planteamientos que se están haciendo desde Cataluña y Euskadi. Por otro lado, ha calificado este lunes de "gran noticia" el acuerdo para renovar la Ley quinquenal del Cupo porque da "certidumbre financiera".

Durante su intervención en el desayuno del Foro Nueva Economía celebrado en Bilbao, y preguntado por que el Gobierno esté abierto a reducir a la mitad la pena por sedición, Urkullu ha dicho no entender que "se pueda contemplar como delito de sedición el planteamiento político legítimo que una institución", como el Parlamento catalán de convocar un referéndum.

En este sentido, ha instado a "fijarse" en el caso de Escocia y ha lamentado que "se caiga en el reduccionismo de que las consultas tienen que ser para la secesión o la independencia" porque "también pueden ser para la unión".

"Hemos visto en el Estado español la unión de municipios mediante consulta a los ciudadanos. ¿Por qué no puede ser, de la misma manera, la consulta a los ciudadanos sobre un planteamiento diferente de relación con el Estado?. Esta es la cuestión pendiente del Gobierno español: abordar el modelo de Estado ante la reivindicación de las diferentes nacionalidades que existen en su seno, de una manera absolutamente natural", ha añadido.

En su opinión, no se debe intentar ahora "recomponer situaciones con la rebaja de un 50% de un delito de sedición, cuando lo que debería abordarse es la relación política bilateral".

En este sentido, ha preguntado "por qué no se aborda el modelo de Estado y por qué, en esa reflexión, no se abordan planteamientos de acuerdos que se están haciendo por parte de formaciones políticas en Cataluña y Euskadi".

Iñigo Urkullu ha vuelto a referirse a las "consultas sobre fusiones", cuando Escocia se plantea que, si llega a ser independiente, pediría su incorporación a la UE. "Hay un proceso también de apuesta por la participación en la UE. No es un proceso en el que cada uno quiere quedarse en una isla", ha remarcado. Por ello, ha emplazado a que se "profundice más en lo positivo que en los miedos y temores que se han alimentado durante tantos años".

GRAN NOTICIA LA RENOVACIÓN DEL CUPO

El lehendakari también ha asegurado que es "una gran noticia" el acuerdo alcanzado por el PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar la Ley Quinquenal del Cupo "en los mismos términos y parámetros" que la existente en estos momentos, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que los jeltzales no han enmendado a la totalidad. "La certidumbre financiera siempre es positiva", ha añadido.

Así, ha recordado que las instituciones vascas "defienden por encima de todo" el Concierto Económico, régimen de financiación que, según ha recordado, "incluye un nivel de responsabilidad enorme", ya que supone la asunción de "un riesgo unilateral" al depender de la recaudación propia para desarrollar sus políticas públicas.

A su juicio, "es algo muy importante para hacer frente a la situación económica" actual contar con la renovación para los años comprendidos entre 2022 y 2026 de la Ley quinquenal del Cupo --herramienta que desarrolla el Concierto con una Ley quinquenal por la que los vascos pagan los costes de las inversiones del Gobierno central en Euskadi en función de sus competencias--.

REUNIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMISIÓN DEL CONCIERTO

Además, ha recordado que antes del próximo 20 de noviembre la Comisión Mixta del Concierto Económico se reunirá para acordar "los términos que supone este acuerdo político" entre el PNV y el Ejecutivo Sánchez. "Nos toca, por lo tanto, a las administraciones vascas (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos) también trabajar con el Gobierno español el detalle de esa negociación", ha añadido.

Según ha indicado, se deben actualizar "algunas circunstancias que se han dado en la relación financiera" entre las instituciones vascas y el Ejecutivo central, entre otras la incorporación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

43 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Iñigo Urkullu ha recordado que este martes se cumplen 43 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, que todavía "está incumplido" y que "está sometido a la negociación en base a las necesidades que los gobiernos españoles puedan tener" para aprobar los Presupuestos o determinadas leyes.

Tras reconocer que se han alcanzado acuerdos con el Ejecutivo del Estado, ha denunciado que, en materia estatutaria, "se sigue en una dinámica similar" a la de estos pasados 43 años, "que no responde al compromiso" adquirido por el Consejo de Ministros de enero de 2020, trasladado al Gobierno vasco, mediante un cronograma para traspasar las transferencias pendientes a Euskadi. "Y esta es la demanda que yo hago al Gobierno español y particularmente a su presidente, que cumplan con su propio compromiso", ha remarcado.

Iñigo Urkullu ha recordado que, en el debate de política general del 22 de septiembre, transmitió tres cuestiones, que antes trasladó a Pedro Sánchez: la primera, la culminación de la negociación de la transferencia de Cercanías de Renfe; la segunda, grupos de trabajo bilaterales para negociar cinco competencias: Meteorología; Fondo de protección de la cinematografía; Ordenación del litoral; Migración; y Salvamento marítimo", además del centro del Instituto de Salud en el Trabajo en Barakaldo; y en tercer lugar, la convocatoria de una Comisión Permanente para garantizar el cumplimiento del Estatuto".

En este sentido, ha precisado que "la negociación no es sobre la transferencia, sino sobre las condiciones". "Yo no desisto, no cejo en el empeño, pero hoy la realidad es que, de las tres cuestiones que planteé, solo hemos recibido una propuesta sobre la transferencia de Cercanías, que estamos analizando en profundidad", ha manifestado, para asegurar que no ha obtenido respuesta alguna de Sánchez.

SENTIMIENTOS DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA

Urkullu ha reiterado que él es vasco, se siente nacionalista vasco y, por tanto, su "sentimiento es exclusivamente vasco, con respeto absoluto a quien tenga otras sentimientos de identidad, de pertenencia". "Somos conscientes de que Euskadi es plural y diversa", ha añadido.

Tras recordar que el principio fundacional de su partido, el PNV, "es el de la independencia y creación de un Estado vasco", y no renuncian a estos principios, ha explicado que, a lo largo de sus 125 años de historia, la trayectoria del PNV ha sido "pragmática, progresiva, entendiendo la pluralidad de la sociedad sin dramatismos y sin alarmismos".

De esta forma, cree que es "absolutamente natural pensar en cómo desarrollar un proyecto que concite la mayor adhesión de los vascos en orden a que el autogobierno" y que se amolde más a las circunstancias de su entorno, en el Estado español o en la Unión Europea.

"Como nacionalista vasco, a lo que aspiro es a tener más cotas de autogobierno en cada momento, eso sí, con un régimen bilateral con el Gobierno español, basado en los derechos históricos, respetados y amparados por la disposición primera de la Constitución española", ha subrayado.

Por ello, ha abogado por "un sistema bilateral de garantías que dé respuesta a esa bilateralidad efectiva", como ocurre con el Concierto Económico, que no admite decisiones unilaterales. "Lo que votamos hace 43 años está sujeto a revisión. Por lo tanto, que los vascos pueden decidir también lo que tengan que ser en el futuro, de manera pactada y acordada", ha subrayado.