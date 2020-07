Urkullu y Torra dejan en el aire su presencia en la Conferencia de Presidentes, a la que acudirán el resto de líderes

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La mayoría de los líderes autonómicos han confirmado ya su presencia en la Conferencia de Presidentes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo viernes 31 de julio en La Rioja, mientras que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha trasladado que su posición "hoy por hoy" es la de no acudir y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha condicionado su asistencia a la evolución del Covid-19 en este territorio, según informan a Europa Press fuentes autonómicas.

El encuentro se celebrará de manera presencial en el Monasterio de Yuso del municipio riojano de San Millán de la Cogolla a las 10.30 horas y en él, Sánchez informará a los líderes autonómicos sobre el acuerdo de la Unión Europea para crear un fondo de recuperación. España recibirá de este fondo unos 140.000 millones de euros durante seis años, de los cuáles más de 72.000 millones serán a fondo perdido y el resto serán en préstamos con condiciones.

A día de hoy, Urkullu no tiene pensado acudir al encuentro en La Rioja al no haberse celebrado aún la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación".

Según ha informado el Gobierno Vasco, el Lehendakari en funciones considera que "no sería coherente, en el caso de Euskadi por lo menos", acudir a una reunión para hablar de fondos europeos "sin que se haya celebrado la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de recaudación y no participando del tramo de los 5 millones del Fondo extraordinario no reembolsable".

En el caso concreto de la Generalitat catalana, Quim Torra ha supeditado su presencia en La Rioja a cómo evoluciona el virus en el territorio catalán, lugar que está en una situación epidemiológica complicada con más de mil casos diarios. Cataluña no acudió a la última Conferencia de Presidentes que se hizo de forma presencial, como tampoco lo hizo el País Vasco, si bien ambos líderes autonómicos sí que han estado presente en las reuniones semanales con Sánchez durante el estado de alarma.

Por el momento, los presidentes autonómicos que han confirmado su asistencia son, además de la anfitriona Concha Andreu, Alberto Nuñez Feijóo (Galicia), Adrián Barbón (Asturias), María Chivite (Navarra), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Juanma Moreno (Andalucía), Francina Armengol (Baleares) y Fernando López Miras (Murcia).

El resto, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todavía no se han pronunciado, aunque todo apunta a que acabarán confirmando su presencia en los próximos días dado que la mayoría celebraron el acuerdo en el seno de la Unión Europea y reclamaban a Sánchez conocer el reparto de estos fondos.

La reunión de la conferencia de presidentes es una reivindicación que han realizado en los últimos días varios ejecutivos autonómicos para abordar los acuerdos que se han alcanzado en el seno de la Unión Europea. Además otros líderes regionales, como Emiliano García Page, reclamaba la convocatoria de este órgano para tratar la situación de los brotes de Covid-19.

REIVINDICACIONES DE LOS PRESIDENTES

Los gobiernos autonómicos han planteado a Sánchez una serie de reclamaciones que pasan desde una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera o un cambio de criterio en el reparto del Fondo de 16.000 millones de euros.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha urgido al Ejecutivo a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para saber de qué manera va a llegar a las autonomías este fondo que ha sido acordado en el seno de la Unión Europea.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, había instado a Sánchez a convocar "urgentemente" la conferencia de presidentes para conocer los criterios que se van a seguir para el reparto de los 170.000 millones de euros.

En el caso de Andalucía, la Junta ha exigido al Gobierno central que los criterios que la UE ha aplicado para el reparto del fondo de recuperación, sean los mismos que se sigan en España para repartir entre las comunidades autónomas.

DE MANERA PRESENCIAL

Finalmente la reunión se realizará de manera presencial, tal y como pretendía el Ejecutivo, de modo que será la primera que se celebra en este formato desde que estallara la pandemia del coronavirus en España, durante la cual Sánchez ha mantenido reuniones telemáticas hasta en 14 ocasiones con los presidentes autonómicos.

Durante el estado de alarma, este órgano de trabajo entre el Ejecutivo central y las autonomías se ha venido celebrando cada domingo de manera telemática para abordar la evolución del Covid-19 en cada territorio. Una vez finalizado el decreto de alarma, el propio Pedro Sánchez anunció que la siguiente conferencia de presidentes se realizaría de manera presencial, aunque no fijó ninguna fecha.

La última conferencia de presidentes que se hizo de forma presencial se celebró en el Senado el 17 de enero de 2017 bajo el mandato de Mariano Rajoy, y a la cita no acudieron los presidentes de Cataluña y País Vasco.