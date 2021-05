Urkullu traslada a Aragonès sus mejores deseos "en esta nueva etapa" y su disposición para lo "que estime necesario"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha felicitado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, por su nombramiento y le ha trasladado sus mejores deseos "en esta nueva etapa" y su disposición para lo "que estime necesario".

El Parlament de Cataluña ha investido esta mañana al candidato de ERC y hasta ahora vicepresidente del Govern Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, con 74 votos de los republicanos, Junts y la CUP, y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP.

En un mensaje en redes sociales, el lehendakari ha dado a conocer que este viernes ha trasladado su felicitación al "Molt Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès, por el nombramiento".

"Le he expresado mis mejores deseos en esta nueva etapa que se inicia para el pueblo catalán. Me he mostrado también a su disposición para todo aquello que estime necesario", ha añadido.