Urkullu valora con la presidenta de Navarra la situación del incendio de Bera que está estabilizado

Erkoreka afirma que está todo preparado para contar con medios aéreos del Gobierno central pero no lo permiten las condiciones meteorológicas

SAN SEBASTIÁN, 21 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado con la presidenta de Navarra, María Chivite, la situación del incendio registrado este pasado sábado en la localidad navarra de Bera, que se encuentra "estabilizado" aunque sigue activo, y que ha calcinado unas 300 hectáreas en Guipúzcoa, según ha indicado el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka.

Erkoreka, la portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, Eider Mendoza, y el alcalde de Irun, José Antonio Santano, se han desplazado al barrio irundarra de Behobia, afectado por el fuego, para valorar la situación.

En declaraciones a los medios Erkoreka ha señalado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado con la Presidenta de Navarra, María Chivite, la situación del incendio.

"Afortunadamente está estabilizado, se espera que el viento empiece a amainar y sobre las 21.00 horas empezará a llover fuerte en esta zona de Irun limítrofe con Iparralde y Navarra" lo cual se prevé ayude a mejorar la situación, ha indicado Erkoreka en Behobia.

El vicelehendakari ha puesto en valor que "la situación ha mejorado considerablemente gracias al trabajo conjunto y coordinado de las instituciones".

Además, preguntado por una posible intervención de medios aéreos del Gobierno central, ha señalado que "está todo preparado para que ello sea posible desde el punto jurídico y burocrático pero el problema es que las condiciones meteorológicas no lo permiten, por lo que no se van a multiplicar riesgos innecesariamente". Por tanto, ha indicado que está "todo preparado" y hay "disposición manifestada para aproximarse tan pronto como sea posible", pero ahora no lo es".

También ha destacado que están en contacto estrecho con la Diputación de Guipúzcoa que ha respondido con sus medios a este "desafío" en el territorio guipuzcoano, con recursos "suficientes e idóneos". "No ha hecho necesaria la intervención de la UME así como en Navarra, sí", ha manifestado.

En cuanto a la investigación sobre el origen del incendio ha apuntado que la "prioridad" es extinguir el fuego y a partir de ahí arrancarán las investigaciones para ver si ha podido ver "algún componente delictivo" en la generación del fuego. "Hoy por hoy sería muy aventurado plantear ninguna hipótesis", ha añadido, aunque ha señalado que todo parece que se ha iniciado en Navarra.

En este sentido, ha trasladado la disposición del Gobierno vasco ha trabajar con el navarro para esclarecer lo ocurrido. También ha indicado que están "sobre el terreno los servicios de emergencia, bomberos, Ertzaintza, policía local de Irun, voluntariado de Cruz Roja, DYA, protección civil, etc". Por su parte Mendoza ha avanzado que los vecinos desalojados de 40 caseríos de Behobia ya han vuelto a sus casas.