Urkullu ve un "cambio de criterio" en Junts sobre la Ley de Amnistía porque la veía "una buena proposición"

Recuerda que es una ley que va a estar sometida "que se sepa, tanto a la decisión del TC como a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea"

BRUSELAS 31 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que ha habido un "cambio de criterio" en Junts respecto a la Ley de Amnistía porque venía diciendo desde "hace semanas" que era "una buena proposicion" la que este martes se debatió en el Congreso y que finalmente fue rechazada por la formación catalana. Además, ha recordado que se trata de una Ley, "que se sepa, que va a estar sometida, tanto a lo que es la decisión del Tribunal Constitucional en el Estado Español como también a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Urkullu, que se encuentra en su tercera y última jornada de viaje oficial en Bruselas, se ha reunido este miércoles por la mañana con el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, antes de que ambos participen en el 'Caucus por la Autodeterminación', en el Parlamento Europeo, en el que también tomará la palabra el presidente de la Colectividad Corsa, Gilles Someoni.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, ha afirmado, en relación a la postura de Junts, que la formación catalana venía diciendo desde "hace semanas" que la proposición de ley que ayer se debatió "era una buena proposición y luego ha ido cambiando el criterio".

Para el Lehendakari, esta es una cuestión "controvertida" y ha recordado que, en su momento, dijo que una Ley de Amnistía "tenía que tener una mirada más profunda que la del hecho, simplemente de elección e investidura del presidente del Gobierno español".

En su opinión, "se hace difícil pensar que una ley de amnistía así parida, así gestada, tenga que solventar las circunstancias que aquí, en la Unión Europea, también van a ser afectadas".

Según ha manifestado, tiene que ser una ley "que se sepa, que va a estar sometida, tanto a lo que es la decisión del Tribunal Constitucional en el Estado Español como también a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Cuestionado por si la postura de Junts puede influir en la posición del PNV de cara a la negociación de los Presupuestos, ha señalado que no le corresponde hablar en representación del PNV y de lo que pueda ser su planteamiento de negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

En relación a una posible mediación del PNV, ha insistido en que, aunque es miembro del PNV, hay una "división en el ámbito de las responsabilidades y, por tanto, no le corresponde, por tanto, "hablar ni de mediaciones ni de facilitaciones en su caso".

"INTERLOCUCIÓN SUFICIENTE"

A su juicio, en estos momentos, "hay interlocución suficiente" entre el Gobierno español, la propia Generalitat en la Comisión bilateral que existe entre ambas instituciones, "que representan a la ciudanía". "Y en todo caso, los partidos políticos tienen también su ámbito de diálogo", ha manifestado.

Cuestionado por si ve en riesgo la legislatura en España tras lo ocurrido este martes en el Congreso donde Junts votó en contra de la Ley de Amnistía, ha indicado que "eso es lo tendrá que decidir el Gobierno español", pero ha recordado que no es posible una disolución de las Cortes Generales y una convocatoria de elecciones generales "a corto plazo".

Además, ha apuntado que hay "retos" por delante como el debate del proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado y ha indicado que habrá que ver, en ese sentido, "cuál es la dinámica que quiera implementar el Gobierno español después de lo sucedido ayer en el Congreso de los diputados"

Iñigo Urkullu ha manifestado que, si sigue adelante la legislatura, le preocupa "la gobernabilidad, la estabilidad y la gobernabilidad". "No es una cuestión que necesariamente esté vinculada a una disolución de las Cortes y a una convocatoria de elecciones generales, que probablemente no sea posible en este momento en estas condiciones", ha apuntado.

Por último, ha indicado que no tiene previsto reunirse con el expresident de la Generalitat, Carles de Puigdemont y ha precisado que, en principio, la agenda incluye reuniones con vicepresidentes de la Comisión y con comisarios, además de su participación en el 'Caucus por la autodeterminación', convocada por diversos grupos parlamentarios en la Eurocámara. "Es mi agenda y no tengo ninguna otra cuestión que no sea esta" ha añadido.