Urkullu ve en la Convención la oportunidad de abordar el recorrido de la Constitución por la imposibilidad de reformarla

Asegura que propone un método para el "encuentro con acuerdo" sin "una finalidad prefijada"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido su propuesta de Convención Constitucional como una oportunidad para evaluar el recorrido que tiene la Constitución ante la imposibilidad de reformarla, después de que, en su día, el proceso constituyente "no se cerrara adecuadamente" en lo que se refiere al modelo territorial del Estado.

Urkullu ha profundizado en su propuesta de Convención Constitucional durante un desayuno informativo desarrollado este viernes en Bilbao, en el que ha explicado que plantea "encuentro con acuerdo". "Propongo un método, un procedimiento que no tiene una finalidad prefijada", ha asegurado.

Según ha indicado, "si la finalidad fuera la reforma de la Constitución: ¿alguien en sus cabales en este momento piensa que es posible la reforma con los requisitos que se contemplan en las Cortes Generales del Estado para su reforma?, ¿alguien cree que es posible la reforma de la Constitución?", ha insistido.

Por ello, ha cuestionado que, si no es posible, "¿qué es lo que queda?", y ha instado a pensar si realmente cuando se abordó el proceso constituyente "se cerró debidamente lo que afecta al modelo territorial del Estado". "Hay diputados constituyentes que reconocen que aquello no se cerró debidamente", ha apuntado.

También ha preguntado si "alguien puede asegurar que no se ha venido aplicando la armonización del Estado Español desde el año 83 hasta este momento y que realmente se está cumpliendo con lo que la Constitución dice en la diferenciación entre nacionalidades y regiones en cuanto al modelo territorial".

"¿Nos paramos a pensar por qué hablamos de comunidades históricas, por qué hablamos de comunidades de territorio o de régimen común, por qué son las comunidades históricas?, porque tenían un sistema de autogobierno previo a lo que fuera la Constitución Española del año 1978", ha insistido.

Iñigo Urkullu ha recordado que el autogobierno vasco "tiene una raíz foral y, por lo tanto, en los derechos históricos de los territorios del pueblo vasco que está respetado y amparado por la Constitución española en su disposición adicional primera".

"¿No podemos hablar de todo esto sin pensar en que el planteamiento inicial tiene que ser el de la reforma de la Constitución cuando sabemos que no se dan las condiciones por los requisitos que se tienen para la reforma de la Constitución?", ha vuelto a cuestionar.

UN DEBATE EXISTENTE

Tras recordar que este planteamiento lo hizo hace cinco años y "cayó en saco roto", ha destacado que, antes de recuperarlo este verano, ha leído artículos sobre el modelo territorial, sobre la plurinacionalidad."Es un debate existente, si partimos de la base de que reconocemos que aquel debate no fue cerrado correctamente en el año 1978. ¿Qué solución se pretende dar a Cataluña si no tiene que ver con el modelo territorial?", ha manifestado.

En su opinión, uno de los problemas básicos que tiene el Estado es la financiación autonómica, que no se resuelve desde hace 40 años. "Nosotros no estamos afectados por la financiación autonómica, por eso la importancia de seguir defendiendo el Concierto Económico, que es clave, es nuclear para lo que es nuestro sentido de autogobierno, no solamente por lo que es el bienestar, sino por lo que es el propio sentido de autogobierno basado en los derechos históricos, autogobierno de raíz foral", ha manifestado.

El Lehendakari ha remarcado que la financiación autonómica "fue la raíz del problema en Cataluña en su momento", aunque "hoy ha derivado a otra cuestión". En todo caso, ha añadido que esta cuestión "sigue afectando a las Comunidades del Estado español, que en su momento, en el proceso constituyente no existían", que se crearon "sobre la base de la experiencia de los municipios y por parte de diputados preautonómicos".

"Después se aprobó la Constitución Española con unas comunidades autónomas, unas comunidades históricas y unas comunidades de territorio de régimen común. ¡Atendamos la realidad!", ha indicado.

ESTADO "FALLIDO"

Iñigo Urkullu ha dicho que ya desde el año 2008, con la crisis financiera mundial, se habló de que "el Estado español era un estado fallido", y había comunidades autónomas que se planteaban "devolver competencias al Gobierno español, porque era imposible sostener las políticas públicas".

"Por eso nuestro modelo de gestión y mis tres objetivos prioritarios hace diez años fueron: el crecimiento económico y ayuda a la generación de empleo; la sostenibilidad de las políticas públicas esenciales y la estabilidad; y el tercero, el de la convivencia", ha precisado.

A su juicio, el Estado español "sufre en este momento todavía las consecuencias de no haber cerrado bien el modelo territorial". "Por eso planteo una convención constitucional, que es un lugar de encuentro, en el que, con un diálogo sereno, reflexivo, planteemos una interpretación de lo que ha sido el desarrollo de la Constitución, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, para qué ha servido lo que se dijo en su momento o no ha servido", ha emplazado.

Para el Lehendakari, es una oportunidad para "ver cuáles son las posibilidades de recorrido que tiene la propia Constitución española". "Y en nuestro caso, las posibilidades de recorrido que tiene la disposición adicional primera de la Constitución, que respeta y ampara los derechos históricos de los territorios del pueblo vasco", ha concluido.