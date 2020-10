Urkullu no ve necesaria una fusión de Kutxabank porque un banco más grande "no es sinónimo de más solvencia"

EH Bildu defiende que "debe seguir siendo una institución vasca" para que no se convierta en un "Euskaltel dos"

VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este viernes que Kutxabank "es hoy la entidad financiera líder en solvencia y tiene acreditado el mayor dividendo social de todo el Estado", por lo que no cree necesaria su fusión con otras entidades, pero ha señalado que se trata de una decisión que corresponde adoptar a sus órganos de gestión. "Un banco cada vez más grande no es sinónimo de más solvencia", ha afirmado.

En el pleno de control que se está celebrando en el Parlamento Vasco, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha preguntado al Lehendakari sobre la respuesta del Gobierno Vasco ante las informaciones que apuntaban a que el Banco Sabadell habría contactado con BBVA y Kutxabank de cara a una posible fusión.

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, afirmó el pasado 6 de octubre que Kutxabank tiene un nivel de solvencia "suficiente" para "funcionar bien por su cuenta" y "sin mayores problemas". Además, desde el banco presidido por Gregorio Villalabeitia se ha asegurado que no se está negociando, en este momento, ninguna operación corporativa, aunque no es algo que descarten si se presenta una opción interesante.

La portavoz de la coalición ha destacado que ante la actual situación de crisis "hay que dar respuestas de manera urgente como país" y ha mostrado su preocupación por que considere que ahora no es necesaria la fusión de Kutxabank con otras entidades porque "abre la puerta a que en otro momento lo sea", cuando EH Bildu cree que "debe seguir siendo una institución vasca" y no aceptar que se convierta en un "Euskaltel dos".

Iriarte ha pedido una "apuesta firme" porque cree que el Gobierno Vasco "está poniendo parches tanto para las prioridades de la legislatura, como para las transferencias". "Tenemos que hacer una apuesta en favor de un Sistema de Finanzas vasco y eso es lo que esperamos del Gobierno Vasco", ha señalado antes de reclamar "pasos valientes".

Urkullu ha recordado que el Gobierno Vasco ha afirmado que la fusión no es necesaria y ha recordado que en este mismo sentido también se ha manifestado Kutxabank.

Asimismo, ha destacado que el banco "ha ganado credibilidad en su trayectoria", tanto ante el Gobierno Vasco como ante la sociedad. "Tiene competencia para tomar este tipo de decisiones y ha demostrado que tiene madurez para tomar este tipo de decisiones", ha insistido.

Urkullu ha explicado que el Gobierno Vasco recibe información sobre la gestión, objetivos y estrategia de Kutxabank "con puntualidad" y teniendo en cuenta esa información actual, ha reiterado que "en en este momento no se ve en la necesidad de una fusión".

No obstante, ha subrayado que esta es una decisión que corresponde adoptar a los órganos de gestión de la entidad. "Su gestión profesional, responsable, seria y solvente está reconocida. Nuestro objetivo es que siga manteniendo su capacidad de gestión, independencia, compromiso, arraigo y apoyo a la economía vasca con toda solvencia", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que Kutxabank "es hoy la entidad financiera líder en solvencia y tiene acreditado el mayor dividendo social de todo el Estado" y ha recordado que "las autoridades europeas no han trasladado la necesidad de analizar el horizonte de la fusión".

"MÁS GRANDE NO ES MÁS SOLVENCIA"

"Me permito decir también que en base a todas las experiencias conocidas, también en nuestro propio entorno, no hay un tamaño único óptimo, ni un único modelo de negocio viable en el sector. Un banco cada vez más grande no es sinónimo de más solvencia", ha indicado.

El lehendakari ha señalado que "muchos países en Europa cuentan con una extensa red de cajas de ahorro de carácter regional o local altamente competitivas" y ha puesto como ejemplo Alemania con más de 400 entidades.

Por ello, ha insistido en que "los procesos de fusión con los grandes bancos no son la única alternativa, ni tiene por qué ser la mejor opción para la estrategia de futuro" pero ha aclarado que esta es su opinión, ya que Kutxabank tiene "su propia hoja de ruta" que "le corresponde decidir a la propia entidad financiera".