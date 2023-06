Urkullu ve en el Tour "una oportunidad de mostrarnos al mundo" y llama a "inundar las carreteras de ikurriñas"

"Este es un acontecimiento para seguir de cerca, para disfrutar con pasión, para sentir y vivir en directo", considera

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la llegada del Tour de Francia a Euskadi supone "una oportunidad de mostrarnos al mundo tal y como somos", y ha abogado por "inundar nuestras carreteras de ikurriñas" y "enseñar al mundo quiénes somos y de lo que somos capaces".

En un artículo de opinión publicado en el Diario Vasco, recogido por Europa Press, Urkullu subraya que la llegada de la prueba ciclista francesa, que arrancará el próximo 1 de julio en Bilbao, supone un "escaparate inigualable" y "un acontecimiento difícilmente repetible".

"Tres días para disfrutar de un evento deportivo de primer nivel mundial. El espectáculo del Tour de Francia llega a Euskadi. Ongi eTOURri gure herrira. Zuen etxean zaudete", asegura.

Tras subrayar la "pasión" de los vascos por el deporte de las dos ruedas, incide en que el ciclismo "no entiende de fronteras, no existen las barricadas", de tal modo que "se aplaude el espectáculo, se anima y reconoce al o la mejor".

"Me emociona recordar las cumbres más importantes de los Alpes, los Pirineos o los Dolomitas teñidas de ikurriñas. 'Begira, euskaldunak nonahi!', es una frase que todas y todos hemos mencionado cada vez que veíamos y continuamos viendo las rampas de Mont Ventoux, Mortirolo, Tourmalet, Aspin o Alpe d'Huez. Qué decir de cuando hemos animado a las y los nuestros, a Fagor, Kas, Teka, BH, Reynolds, Kelme, ONCE (a todo equipo en que participara una o un ciclista vasco) y cómo no al Euskaltel Euskadi, en casa y también en el extranjero", añade.

Según valora, "la afición vasca al ciclismo es reconocida como una de las mejores del mundo" y subraya que las instituciones vascas se han unido "como un gran equipo ciclista para alcanzar la meta del Gran Départ Pays Basque 2023".

"Hemos compartido ilusión, compromiso y trabajo para hacer realidad el sueño de vivir el Tour de Francia en Euskadi. Será un julio inolvidable y nuestra afición espera el momento para llenar calles y carreteras. Porque Euskadi no solo es capaz de organizar una cita de estas características. Es capaz de hacerlo transmitiendo emoción, pasión y alegría", expresa.

En este contexto, asegura que las personas que visiten Euskadi "conocerán mejor este pequeño país que seguro les enamorará" y defiende que "la Grande Boucle nos ha elegido y es hora de disfrutar".

"Salgamos a la calle a dar la bienvenida a la prueba ciclista más internacional. Inundemos nuestras carreteras de ikurriñas. Enseñemos al mundo quiénes somos y de lo que somos capaces", sostiene.

Por último, recuerda que el paso del Tour por el País Vasco será "algo único, un hito histórico que recordaremos con cariño durante toda nuestra vida". "Podremos decir aquello de 'el Tour salió de mi país y yo estuve allí'. Este es un acontecimiento para seguir de cerca, para disfrutar con pasión, para sentir y vivir en directo. En esta ocasión el Tour de Francia es más nuestro que nunca", finaliza.