La US sobre la negativa a aplazar la nueva Selectividad: "No sabemos si funciona y provocará fatiga excesiva"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (US), María del Carmen Gallardo, ha lamentado este viernes que el Ministerio de Educación de Pilar Alegría rechace aplazar un año las nuevas pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), tal como han solicitado las universidades públicas al Gobierno, para que éstas se puedan realizar con "total garantía".

En declaraciones a Europa Press, la vicerrectora ha sostenido que la petición de la moratoria responde a que "no sabemos si el modelo funciona o no", ya que "aún no conocemos las conclusiones" de las pruebas piloto que ha realizado el Ministerio en Primero de Bachillerato en una selección de institutos de toda España.

"Nos ofrecemos a trabajar con el Ministerio en una implantación gradual y progresiva" de la nueva prueba de acceso a la Universidad. Igualmente, la Hispalense ha llamado la atención sobre el hecho de que las nuevas pruebas duren más tiempo (actualmente, cada examen cuenta con una hora y media) ya que esto "provocará una fatiga excesiva en el estudiantado, sobre todo, en los estudiantes con necesidades especiales".

Por último, la vicerrectora ha abogado, en línea con la postura conjunta de las universidades, por "mantener el procedimiento actual de revisión" de los exámenes que "ha demostrado que garantiza el derecho del estudiantado a la par que su pertinencia y validez para acortar los tiempos para que los estudiantes conozcan los resultados finales de sus exámenes".

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha descartado en declaraciones a Europa Press retrasar un año las nuevas pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) después de que los responsables de las pruebas de acceso a la Universidad de las 17 comunidades autónomas hayan advertido de que es "inviable" realizar las nuevas pruebas de la EBAU para 2024 .

Tras reunirse los responsables de estos exámenes en todo el país han manifestado "unánimemente" que las pruebas de acceso "son un elemento fundamental para el futuro universitario de miles de estudiantes" y han destacado que "de su buena preparación y ejecución dependen sus esperanzas y expectativas, así como las de sus familias y las del profesorado que los forma".

En un comunicado, las universidades de toda España han subrayado que "se desconocen los modelos de examen y sus criterios de corrección con el tiempo suficiente, así como el contenido detallado de la orden ministerial que regulará estas pruebas".

Por tanto, consideran que "no hay tiempo material para que los centros organicen adecuadamente una programación docente para el curso 2023/2024 ni para que impartan con garantías la formación previa del estudiantado". Asimismo, alertan de que las universidades "tampoco dispondrán del tiempo necesario para organizar las pruebas, lo cual impedirá que los estudiantes se examinen en condiciones de igualdad y equidad".

"En estas circunstancias, no es viable asumir la incorporación de los nuevos modelos de examen ni de la duración prevista para cada uno de ellos para las pruebas selectivas de 2024. Creemos que se compromete muy seriamente el acceso a la Universidad del estudiantadocon necesidades de adaptación y que, además, se somete a un nivel de estrés mucho mayor a todo el estudiantado por extenderse las pruebas en horarios y fechas", concluyen.