USO cree que congelar el SMI supone crear una "peligrosa tendencia" para los salarios

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha apuntado que las actuaciones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) marcan el resto en la negociación colectiva y que congelarlo supone crear una "peligrosa tendencia" para los salarios.

Así lo ha señalado tras conocerse este martes que el Gobierno ha prorrogado, hasta que haya acuerdo en el marco del diálogo social para subirlo en 2021, el Real Decreto de subida del SMI a 950 euros que ha estado vigente durante todo este año.

"Nuevamente, la solución frente a una crisis pasa por contracción y austeridad, aquello que ya se demostró que no funciona", ha denunciado Pérez, que ha apuntado que casi todos los sectores han sufrido durante la pandemia, pero lo han hecho especialmente el comercio minorista, la hostelería y el turismo. "Contraer el consumo congelando salarios es un nuevo mazazo", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han perdido "una oportunidad de oro" para afrontar con valentía la fiscalidad de los nuevos tiempos, que es la que grava a las grandes empresas, "los gigantes tecnológicos y del comercio a gran escala".

También ha advertido de que ya se están leyendo "informaciones malintencionadas" sobre demasiado gasto en pensiones o la insostenibilidad de algunos servicios públicos.

"No se puede hablar de una protección social insostenible cuando hay tanto margen para aumentar la partida de ingresos. Que no nos vengan con un nuevo 'pensionazo' por la cobardía de no acometer la reforma fiscal", ha afirmado Pérez.

Por último, ha pedido "que no se siga engrasando el Pacto Social a costa de subvenciones para volver a respaldar otra reforma de las pensiones como en 2011".