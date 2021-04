USO denuncia a Ryanair ante Inspección de Trabajo por poner en riesgo a la tripulación ante la Covid-19

Los tripulantes de cabina deben limpiar el avión y reciben incentivos por vender bebidas alcohólicas a bordo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El sindicato USO ha vuelto a denunciar a Ryanair ante la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplir varias medidas antiCovid en materia de prevención de riesgos laborales a bordo de los aviones.

USO ya denunció a la aerolínea ante Inspección de Trabajo el pasado julio, tras lo que la autoridad redactó un acta de infracción en la que requería a la empresa una evaluación de riesgos adaptada a los riesgos de la Covid-19.

Sin embargo, desde el sindicato señalan que la aerolínea incumple la propia evaluación de riesgos realizada en materia de prevención y que califica a las tripulaciones como "personal de alto riesgo" ante la propagación del virus. Entre otras, la evaluación de riesgos recoge la prohibición de "vender alcohol", ya que "puede generar altercados a bordo", con el "consiguiente riesgo para los demás pasajeros y trabajadores" en tiempo de pandemia, así como "ventas de productos libres de impuestos y otros productos no esenciales" a los pasajeros a bordo de los aviones.

No obstante, USO señala en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Ryanair incentiva a las tripulaciones a vender bebidas alcohólicas y tarjetas "rasca y gana", premiando a los 20 mejores vendedores con diferentes tipos de premios, como suscripciones a plataformas de contenido bajo demanda 'online' o productos tecnológicos.

Asimismo, la denuncia recoge que la aerolínea "llega incluso a presionar telefónicamente a los trabajadores, o a iniciar procesos disciplinarios a aquellos que cumplan con estas medidas de prevención en materia de recomendaciones de Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) como protección a la Covid-19 y la propia evaluación de riesgos de la empresa, a aquellos que no vendían estos productos".

Además, Ryanair requiere a los trabajadores limpiar la cabina tras cada vuelo, a pesar de ser personal de alto riesgo, y ante el riesgo de contagio por los residuos de los pasajeros que esto conlleva. Además, alega que los trabajadores deben hacerlo "sin ningún medio de protección, producto o elemento de limpieza, ni formación para ello", lo que les expone a "un riesgo considerable de contagio".

El tercer aspecto recogido en la denuncia de USO es la falta de agua potable "en cantidad suficiente y fácilmente accesible" como recogen "las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo" de la legislación española en los lugares de trabajo de las tripulaciones de Ryanair, es decir, los aviones, para jornadas de trabajo, en ocasiones, de hasta más de 12 horas.

En la denuncia, el sindicato también alega que la compañía tampoco permite a los trabajadores coger agua embotellada de los carros de venta para el pasaje, "a menos que se abone su coste a precio de venta al público". Además, la adquisición de estos productos por parte de los trabajadores está regulada en el 'Tip Manual' de la compañía, "con un férreo control cruzado entre trabajadores a modo de testigo de pago".

Desde USO-Sector Aéreo denuncian que las condiciones a las que Ryanair somete a los trabajadores "no son comparables a las de cualquier otra aerolínea", no proveyendo a sus trabajadores ni de agua, teniéndosela que traer de casa en muchos casos; obligando a las tripulaciones a limpiar la cabina de residuos de los pasajeros tras los vuelos, y exponiendo al contacto estrecho con los pasajeros vendiendo alcohol y otros productos no esenciales, con el riesgo que eso supone para los trabajadores y los propios pasajeros, que desinhibidos por el alcohol, relajan el uso de las mascarillas en un entorno cerrado y estrecho.