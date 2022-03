USO insiste en que España necesita un modelo energético autónomo ante la escalada de precios

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El sindicato USO ha insistido en que España necesita un modelo energético que no solo sea sostenible, sino también autónomo, ante la escalada de precios registrada en el mes de febrero, que aún no refleja los efectos de la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia.

"Está claro que la situación va a empeorar, ya hay grandes industrias parando motores, y eso puede tener unas consecuencias catastróficas para nuestro empleo. Pero no nos olvidemos de que España lleva año y medio de retraso en la toma de medidas para contener los precios de la electricidad", ha denunciado a través de un comunicado el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

El IPC ha registrado en febrero su mayor subida desde 1986, con una inflación del 7,6%, dos décimas por encima del IPC adelantado. La mayor subida corresponde a los precios de la electricidad e incluso del gasóleo para calefacciones; y, después, el transporte, que ha subido casi el 13% desde el mes pasado a causa de la subida de los carburantes.

No obstante, el sindicato ha apuntado que este repunte de la inflación no se debe únicamente a la energía, pues el año y medio de subidas constantes de los precios de la electricidad repercute en todos los componentes de la cesta de la compra; y la inflación subyacente, la que no computa la energía, es del 3%.