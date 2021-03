USO llama a los trabajadores del SEPE a secundar la huelga que ha convocado para el lunes y el martes

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) ha hecho hoy un llamamiento a los casi 8.750 trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que secunden la huelga que ha convocado este sindicato para los días 29 y 30 de marzo en protesta por la falta de medios humanos y materiales en la prestación del servicio.

El paro afectará a los tres turnos de trabajo del SEPE: entre las 7:00 y 15:30 horas para la plantilla con jornada de mañana; entre las 7:00 y las 18:00 horas en jornada de mañana y tarde y de especial dedicación; y entre las 13:00 y las 22:00 horas, para el turno de tarde.

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

Los servicios mínimos que se han establecido desde la dirección del organismo público para ambos días es de 12 puestos para servicios centrales; seis puestos para las Direcciones Provinciales, y un puesto para las oficinas de prestaciones.

USO ha decidido ir a la huelga antes las "graves deficiencias" del organismo, que no han sido atendidas a pesar de las peticiones y denuncias realizadas por USO en los últimos meses.

El sindicato ha subrayado que, a principios del mes pasado, los trabajadores del SEPE pidieron medidas "más drásticas" para acabar con esta situación, por lo que han recurrido a la convocatoria de dos jornadas de huelga.

Entre las demandas de USO para el SEPE se encuentran la de aumentar la plantilla fija un 50% para afrontar el volumen de trabajo del organismo; el establecimiento de directrices comunes de gestión para todas las Direcciones Provinciales del organismo; la actualización y modernización de las aplicaciones informáticas que utiliza el SEPE; el reconocimiento del derecho de la plantilla en materia de traslados y concursos, y el fin "inmediato" de la precariedad y temporalidad del personal interino.

USO ha informado además de sus servicios jurídicos están estudiando la presentación de una demanda contra el SEPE "por impedir las comunicaciones vía correo electrónico con los trabajadores".

"El SEPE ha bloqueado la dirección de correo de FAC-USO, lo que constituye una clara vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. A este bloqueo se suma la actitud de desprecio por parte de la dirección del SEPE que ha mostrado su negativa a negociar con USO cualquier mejora para los trabajadores y para el servicio", denuncia el sindicato.

Actualmente, el sistema informático del SEPE no está del todo operativo después de sufrir el pasado 9 de marzo un 'ciberataque' que paralizó el uso de sus servicios en la web. No obstante, con el paso de los días, el SEPE ha ido recuperando algunos de ellos con la ayuda de expertos informáticos.

Así, a día de hoy es posible pedir cita previa, comunicar periodos de actividad, remitir certificados de empresa y realizar solicitudes colectivas de ERTE por Covid, entre otros. También es posible utilizar sus servicios de protección por desempleo excepto la verificación de documentos y consultas sobre la prestación.

UGT VE "INOPORTUNA" LA HUELGA

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha calificado este viernes de "inadecuada" e "inoportuna" la huelga convocada por USO en el SEPE, aunque entiende que hay motivos suficientes para hacerla.

No obstante, subraya que ahora mismo hay abiertas distintas mesas de negociación para encauzar las vías de solución a los problemas que existen en el SEPE.

"La huelga debe ser una herramienta de protesta y presión cuando se han agotado todas las posibles vías de diálogo, algo que no ocurre en esta ocasión. Mientras haya negociación no se puede ir a la huelga", ha afirmado el sindicato, que ha pedido que no se use este instrumento "de forma manipuladora".

El sindicato ve "inoportuna" la convocatoria de una huelga en el SEPE dado que sus servicios son ahora más esenciales que nunca por la pandemia.

"En estos momentos, cuando se el organismo se empieza a recuperar de su último envite (el 'ciberataque' del pasado 9 de marzo), plantear una convocatoria de huelga no va a ayudar a la negociación que se está llevando a cabo y sólo va a suponer un aumento en el retraso de las tareas del servicio que presta el SEPE y a empeorar la visión de la ciudadanía del trabajo que realiza este servicio público esencial", sostiene UGT.

El sindicato no descarta movilizaciones en un futuro si los responsables políticos no atienden las reivindicaciones acordadas en el marco del Plan de Avance y Transformación que, según UGT, "recoge la inmensa mayoría de las propuestas que casualmente son objeto de la convocatoria de la huelga".