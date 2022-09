Valencia y Andalucía insisten en hablar de financiación autonómica: "No puede eternizarse como cuestión insolucionable"

O GROVE (PONTEVEDRA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han insistido este viernes en la importancia de volver a replantear la financiación autonómica española: "No puede eternizarse como cuestión insolucionable".

Así lo han señalado ambos en su participación en una de las mesas redondas llevadas a cabo en el marco del Foro La Toja, que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove hasta este sábado. En ella, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha debatido del reto demográfico y la cohesión territorial.

En una de sus intervenciones, Puig ha puesto sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la financiación autonómica, que en la actualidad, a su juicio, "aprieta" a algunas autonomías más que a otras, como es el caso de Valencia, Andalucía o Murcia. "Hay que buscar una solución para esta situación", ha reivindicado, añadiendo que "no puede ser permanentemente un problema insolucionable del que no se puede hablar".

"No puede ser injusta. En este momento no puede ser que comunidades autónomas sean peores financiadas. Nosotros, Murcia y Andalucía, siempre igual. Tiene que haber algún tipo de solución para que no sea así", ha apostillado el presidente valenciano, quien ha reconocido que quizá no todas las comunidades estarían de acuerdo, a lo cual la presidenta navarra respondió, entre risas: "Yo no".

En la misma línea ha hablado Juanma Moreno, quien ha destacado la importancia de "mejorar" la financiación económica y "repensar" el modelo actual.