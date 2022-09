Valencia y Andalucía insisten en hablar de financiación autonómica: "No puede ser cuestión insolucionable"

O GROVE (PONTEVEDRA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), han insistido este viernes en la importancia de volver a replantear la financiación autonómica española: "No puede eternizarse como cuestión insolucionable".

Así lo han señalado ambos en su participación en una de las mesas redondas llevadas a cabo en el marco del Foro La Toja, que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove hasta este sábado. En ella, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha debatido del reto demográfico y la cohesión territorial.

En una de sus intervenciones, Puig ha puesto sobre la mesa la necesidad de hablar sobre la financiación autonómica, que en la actualidad, a su juicio, "aprieta" a algunas autonomías más que a otras, como es el caso de Valencia, Andalucía o Murcia. "Hay que buscar una solución para esta situación", ha reivindicado, añadiendo que "no puede ser permanentemente un problema insolucionable del que no se puede hablar".

"No puede ser injusta. En este momento no puede ser que comunidades autónomas sean peores financiadas. Nosotros, Murcia y Andalucía, siempre igual. Tiene que haber algún tipo de solución para que no sea así", ha apostillado el presidente valenciano, quien ha reconocido que quizá no todas las comunidades estarían de acuerdo, a lo cual la presidenta navarra respondió, entre risas: "Yo no".

Puig ha recordado que ya en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, presente en la sala durante esta mesa redonda, era una cuestión reclamada por las comunidades, pero el propio presidente decía que era "muy complejo" solucionar.

En la misma línea ha hablado Juanma Moreno, quien ha destacado la importancia de "mejorar" la financiación económica y "repensar" el modelo actual.

El presidente andaluz también ha querido destacar algunas de sus medidas fiscales llevadas a cabo por su Ejecutivo que, a su juicio, permiten que más personas quieran establecer su domicilio en Andalucía, como la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio.

En esta línea también ha incidido Puig, volviendo al tema de consensuar una reforma fiscal "que atienda a los principios constitucionales".

RETO DEMOGRÁFICO

Por su parte, María Chivite ha centrado su discurso en la importancia de luchar contra la despoblación de las zonas rurales, subrayado la importancia de incentivar un empleo digno con mejores condiciones que posibiliten que los jóvenes puedan emanciparse y decidan tener hijos.

Para ella, los jóvenes y las mujeres deberían estar en el centro de las políticas demográficas, porque un pueblo sin mujeres, según ha dicho, "muere". Por esto, ha subrayado medidas como las bolsas de viviendas públicas o la gratuidad de las guarderías.

También ha querido centrarse en la necesidad de no relacionar los pueblos con el sector primario, queriendo llevar Internet de alta velocidad a todos los puntos de su Comunidad autónoma para que se pueda trabajar desde cualquier lugar.

Alfonso Rueda ha ido un paso más allá, destacando que el principal causante de la despoblación es la baja natalidad que vive Galicia, España y la mayoría de los países económicamente desarrollados. Para él, no es un problema solo económico y requiere de medidas que incentiven a la población a tener más hijos para así poder mantener el actual estado de bienestar.

Sin embargo, ha reconocido que son iniciativas a largo plazo. También ha querido poner en valor los incentivos que la Xunta está desarrollando para atraer población al rural, como la mejora de la conectividad o los "impuestos 0" en los pueblos.

Rueda fue el presidente autonómico más crítico con el Gobierno central, lamentando la centralización de los fondos europeos, lo que, a su juicio, impide que la mayoría de las empresas haya podido acceder a ellos. Así, ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que permita a las comunidades autónomas gestionar dichos fondos, ya que son las que generalmente los gestionan cada año.