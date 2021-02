Valencia incide en que Fallas no se celebrarán en el primer semestre y no sabe si podrán ser en el segundo

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha incidido en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre, pero ha agregado: "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas".

Así se ha pronunciado el alcalde en una rueda de prensa este martes, en la que ha apuntado que, de celebrarse, las fiestas "cumplirán escrupulosamente con las directrices de Sanidad".

Para Ribó, es "muy importante trabajar conjuntamente con el mundo fallero" porque las fiestas "son un conjunto de actividades" en las que hay que pensar y "ayudar" al sector.

"Yo creo que hemos afirmado claramente que las Fallas nunca se podrán celebrar en el primer semestre en su fecha normal. En el segundo semestre veremos lo que pasa, soy incapaz de predecir si tendremos o no un nivel de vacunación cercano a la inmunidad de grupo o no", ha agregado.

En este sentido, ha incidido en "trabajar conjuntamente con el mundo fallero las posibilidades, respetando escrupulosamente las normas de Sanidad".