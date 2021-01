Valentum AM fue la gestora de fondos de inversión más rentable de 2020, con una media del 17%

Entre las grandes gestoras destacaron las de Kutxabank y Caixabank, con rentabilidades por encima del 2,5%

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La gestora Valentum Asset Management, liderada por Luis de Blas y Jesús Domínguez, ha sido la firma con mayor rentabilidad ofrecida por sus fondos de inversión en el mercado español en 2020, con una media del 17,1%, según los datos de Vdos.

Dicha gestora solo tiene dos fondos de inversión bajo gestión: el 'Valentum FI', creado en 2014, que cuenta con 114 millones bajo gestión y ofreció una rentabilidad del 19% en el último año; y el 'Valentum Magno FI', lanzado el pasado mes de junio, con un desempeño positivo estos últimos meses.

En segunda posición figura la gestora Belgravia Capital, comprada hace unos meses por Singular Bank, que ofreció una media del 15,42% a los partícipes de sus fondos 'Belgravia Delta' y 'Belgravia Epsilon' en el último año.

De cerca le siguen Ginvest AM y Rentamarkets Investment Managers, con un 10,66% y un 10,11%, respectivamente. Completa el 'top 5' nacional Dunas Capital Asset Management, con un 9,25% de rentabilidad media en sus fondos en 2020.

MENOS DEL 3% ENTRE LOS PRINCIPALES GRUPOS

Entre las principales firmas por patrimonio destacan las rentabilidades ofrecidas por los fondos de Kutxabank Gestión y de Caixabank AM, con un 2,62% y un 2,57%, respectivamente.

La mayoría de las gestoras de grandes grupos ofreció unas ganancias medias en la horquilla entre el 1% y el 2%, como Bankinter (1,9%), Bankia (1,71%), Ibercaja (1,45%), Mutuactivos del grupo Mutua Madrileña (1,33%) y Unigest, de Unicaja (1,2%).

En la parte más baja de la rentabilidad positiva aparece Sabadell AM, del grupo Amundi, con una rentabilidad media del 0,73%. Por su parte, los fondos de Santander AM y BBVA AM cerraron el año con pérdidas medias del 0,07% y el 1,24%, respectivamente.

ÉXITO DE LOS FONDOS TEMÁTICOS DE ECOLOGÍA

Las estadísticas de Vdos apuntan a la categoría de ecología como la tendencia más rentable en fondos en 2020, con un abultado 38,91% de ganancia media. Le siguen los fondos de tecnología, con un 36,53%, y los clasificados en la categoría de consumo, con un 30,53%.

También destacan las rentabilidades de los fondos temáticos de biotecnología (+18,89%) y los de renta fija internacional global convertibles (+16,8%). De media, los fondos sectoriales ofrecieron una rentabilidad del 20,1% en el último año.

En el lado contrario, las categorías con menor rentabilidad fueron la renta variable latinoamericana, que se hundió un 22,67%, los fondos de inversión inmobiliaria indirecta (-14,08%), los de renta variable internacional emergente (-13,4%) y los de bolsa española, que perdieron una media del 10,21% en 2020.