Valladolid lidera con 25.000 manifestantes la afluencia en las protestas contra la aministía en CyL

La protesta ha finalizado en la sede del PSOE Valladolid al grito de "esta sede, la vamos a quemar"

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

Valladolid ha liderado en número de manifestantes las protestas que este domingo se han celebrado en las nueve provincias de Castilla y León, con 25.000 personas, y que se han sumado a la convocatoria del PP en todo el país.

La manifestación ha dado comienzo a las 12.00 horas con una afluencia masiva que ha coloreado la Plaza Mayor de la ciudad y las calles aledañas de rojo y amarillo entre gritos de 'Viva España'.

Según cifras de la Delegación del Gobierno, ha reunido a 25.000 vallisoletanos que han clamado consignas como 'Sánchez, entiende, España no se vende', 'España entera y solo una bandera ', 'Que te vote Txapote' y 'Puigdemont, a prisión'.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha arrancado dando gracias a todos los vecinos que se han acercado desde la provincia de Valladolid hasta la capital y ha resaltado que este es un acto "tranquilo, sereno y pacífico".

A continuación, el regidor ha señalado que "creen y quieren el Estado de Derecho diciendo no a la amnistía, también el Estado social, la igualdad de todos los españoles en todos los lugares de España, en territorios y en personas" y, por último, Carnero ha destacado que "creen en el Estado democrático y un Estado democrático que aboga por la división de poderes".

"¡Viva España! ¡Viva Valladolid! ¡Viva España!", ha concluido su intervención el regidor de la capital vallisoletana.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha comenzado su discurso dando lectura a ciertos carteles de manifestantes en los que se podía leer "Sánchez traidor" o "No somos fachas ni minoría, somos españoles".

"Hoy España, como decía Jesús Julio, es un clamor por la igualdad, la dignidad, la convivencia y la diversidad; en cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía", ha apuntado Íscar, que ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto en defensa de la igualdad de los españoles.

El máximo representante de la Institución provincial ha remarcado que la gobernabilidad del país "se ha decidido fuera de España, en su intento de destruir la democracia española", a lo que ha añadido que "no dan la cara, pero el Partido Popular sí poque no se esconden".

"Nos comprometemos, y aquí estamos todos representados, a fortalecerla frente al intento de acabar con la ley y nos comprometemos a garantizarla porque es hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país y este es el camino", ha remarcado Íscar.

Para concluir, el presidente ha afirmado que la indignación que sienten "ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y que llegue a todas las democracias amigas, porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro".

Al concluir el acto, los populares han hecho resonar por los altavoces el himno nacional.

A LA SEDE DEL PSOE

A continuación, el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, acompañado por el diputado del Grupo Parlametario Vox, Pablo Saez, han encabezado la movilización hasta la sede de los 'socialistas' en la calle vallisoletana Santa Lucía.

Todo el trayecto hasta la sede del Partido Socialista en la calle Santa Lucía ha estado acompasado de múltiples cánticos y gritos contra Sánchez.

Vox ha movilizado a alrededor de 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno, hasta la sede del PSOE, pero esta sin la participación de los 'populares', que ya se desmarcaron de las concentraciones frente a las sedes socialistas.

Al grito de "esta sede, la vamos a quemar", los manifestantes han coreado 'Sánchez, entiende, España no se entiende', 'España entera y solo una bandera' y 'Que los pague el PSOE los 15.000 millones', entre otros como 'No nos engañan, Cataluña es España'.