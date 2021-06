Valls defiende los indultos a presos del 1-O si renuncian a un referéndum y a la vía unilateral

Se abstiene en una proposición de Cs en la comisión de Presidencia que pedía no concederlos

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del grupo municipal de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, ha defendido conceder los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O si renuncian a un referéndum de autodeterminación y a la amnistía y renuncian a la vía unilateral.

Valls se ha abstenido en una proposición de Cs en la comisión de Presidencia que pedía rechazar la concesión de los indultos y que ha sido rechazada con los votos en contra de Bcomú, PSC, ERC y Junts; los votos a favor de Cs, PP y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, y la abstención de BCN Canvi.

En su intervención, Valls ha defendido los indultos siempre que cumplan con su "función esencial y contribuyan a poder pasar a una nueva etapa", que ve condicionada a que los partidos independentistas abandonen la idea del referéndum de autodeterminación, la amnistía y la vía unilateral.

El exprimer ministro francés ha sostenido que el debate sobre la concesión de los indultos "contiene todos los ingredientes para transformarse en una nueva guerra de trincheras" y considera que esta medida está enmarcada en un acuerdo para preservar la mayoría parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha justificado su abstención de la proposición de Cs por el tono de ésta, que cree que no ayuda a salir del conflicto, y considera que es una iniciativa "no contra los indultos, sino contra el PSC", una postura que ha rechazado porque cree que no ayuda al clima político, en sus palabras.

BONET: "PASAR PÁGINA NO QUIERE DECIR OLVIDAR"

La teniente de alcalde y concejal del PSC, Laia Bonet, ha defendido los indultos como una manera de revertir la situación actual e iniciar una etapa de negociación, aunque ha advertido: "Pasar página no quiere decir olvidar. No olvidar no quiere decir que no nos podamos reencontrar. Nos tenemos que empezar a reencontrar de una vez por todas".

En la misma línea, el concejal de los comuns y de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha asegurado que viven el contexto actual con esperanza porque "se acaba el momento de los jueces y empieza el momento de la política" y espera que los indultos se concedan a partir de este mes.

Por su parte, ERC y Junts han reprochado a Cs presentar propuestas que buscan el conflicto y no soluciones, según ellos, y han celebrado que puedan concederse los indultos: "El buen trabajo del exilio y la presión de instancias europeas han hecho mover ficha a Sánchez y a su gobierno", ha opinado el concejal de Junts Jordi Martí.

Josep Bou (PP) ha considerado que los presos independentistas deben acatar lo que dice el Código Penal, mientras que Barceló ha lamentado el tono de la propuesta de Cs, a pesar de haber votado a favor.