Valtonyc celebra su regreso pero ve "una pena" que sea "por prescripción de pena y no por autocrítica de España"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha celebrado su regreso a España pero ha considerado "una pena" que este haya sido posible "por la prescripción de la pena y no por la autocrítica del estado español".

En declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada al aeropuerto de Palma, Valtònyc ha dicho "estar muy contento de estar aquí y de este recibimiento". Pues, según ha contado, durante sus seis años en Bélgica "tenía sueños recurrentes en los que cuando regresaba no había nadie esperándome, o la gente que me cruzaba por la calle no tenía cara y, cuando intentaba darles la vuelta, ellos me daban la espalda y me ignoraban".

Por tanto, ha reconocido, "ver este recibimiento --una treintena de personas, entre familiares y amigos, le esperaban en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma con una pancarta de 'Benvingut a casa' (Bienvenido a casa), una estelada, banderas de Mallorca y republicanas y claves--, que ha sido totalmente diferente a lo que me esperaba ha sido muy emocionante, un alivio y, además, me reafirma en que estos seis años de lucha por la libertad de expresión han merecido la pena".

A su llegada a Palma, Valtònyc también ha agradecido a los medios de comunicación su presencia, para dar difusión a la noticia. "Es importante que se cubra la llegada del primer cantante condenado a prisión en Europa y en la historia de la democracia, entre comillas, en España".

Y es que, para el rapero mallorquín, "es una pena regresar no porque España haya hecho autocrítica y aceptado que ha cometido un error, condenando a cantantes, y que hay una falla en el sistema democrático con la libertad de expresión, sino porque la pena ha prescrito". También, lamentado que él pueda regresar como "un hombre libre" mientras el rapero Pablo Hasél continúa en prisión.

En este sentido, ha puesto en valor que "en cambio, en otros países como Bélgica, sí hayan sido capaces de modificar su Código Penal y eliminar el delito de injurias a la corona". También, ha añadido que "el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea haya aceptado que había una vulneración de la liberta de expresión".

Asimismo, Valtònyc ha reconocido "estar nervioso" por el juicio al que tendrá que enfrentarse el próximo mes de noviembre en Sevilla, porque se trata de un nuevo proceso penal, pero ha avanzado que se presentará "como siempre que ha habido un juicio".

Finalmente, preguntado por el porqué no se le había notificado la prescripción de su pena antes, Valtònyc ha dicho desconocerlo puesto que "normalmente, cuando se emite una sentencia, pone notificase a las dos partes". "No sé porque, en este caso, no fue así, pero cuando mis abogados fueron a preguntar por el proceso fue cuando se lo comunicaron", ha subrayado.

Así, y preguntado por cómo afronta su vida a partir de ahora, el rapero mallorquín ha dicho que, después de un periplo de seis años "muy duro" pero en el que ha dicho "haber crecido como persona y profesionalmente" llega el momento de "disfrutar de la familia y de los amigos, en definitiva, vivir, que ya toca".

Finalmente, ha confiado en "pronto" poder reencontrarse en España con quienes ha compartido "exilio" en Bélgica, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha pedido "una reflexión no solo de España, sino de todos los países de la Unión Europea, que con la excusa de la protección, vulneran derechos importantes".