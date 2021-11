Value School cree que el sistema de reparto de las pensiones perjudica a los trabajadores

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los expertos de Value School, el proyecto promovido por el gestor de fondos Francisco García Paramés, consideran que el sistema de reparto de las pensiones "perjudica a los trabajadores" y creen que un sistema de capitalización basado en el ahorro y en la acumulación de capital "acabaría con los insostenibles parches del sistema de Seguridad Social actual e impulsaría el desarrollo económico".

Así lo destacan en las conclusiones del primer capitulo de la serie coproducida por Value School 'Ni es justicia ni es social: el sistema público de pensiones', que ha sido publicado este jueves en YouTube.

Ese primer capítulo destaca que casi un 70% de los jubilados en España vive únicamente de la paga de su pensión, en tanto que uno de cada tres euros de gasto público va dirigido a esta partida.

No obstante, los expertos señalan que no se trata de una red de seguridad: las contribuciones no se guardan en una 'hucha' de reserva asegurando futuras pensiones, el desequilibrio entre cotizantes y jubilados dispara el déficit y el sistema tiene un problema serio de sostenibilidad.

"Habría que restablecer un sistema de financiación de las pensiones basado en la capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos", ha señalado el catedrático de economía política de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Huerta de Soto.

Los expertos son conscientes de que la transición de un sistema de reparto a uno de capitalización tendría un coste, pero Huerta de Soto defiende que en España, el coste de esta transición sería una cuarta parte del coste actual de la Seguridad Social.