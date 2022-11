Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol, confiesa qué piensa de Shakira

MADRID, 11 (CHANCE)

Recién llegada de unas vacaciones de ensueño con Carles Puyol y sus dos hijas en las Islas Maldivas, Vanesa Lorenzo ha reaparecido en Madrid para compartir sus secretos de belleza y alimentación para llevar un estilo de vida saludable de la mano de la firma Nutralie.

Firme defensora del cuidado "integral" para encontrar el "bienestar y la salud", la modelo ha encontrado en el yoga el aliado perfecto "para el tema de la salud mental y mantener una gestión de las emociones en paz". "Tener una vida sana se ha convertido en mi mantra para la búsquesa de salud y ya no concibo la vida sin ello" explica.

Más guapa que nunca a punto de cumplir 46 años, una de nuestras top models más internacionales confiesa que no es una mujer de extremos e, intentando "mantener un equilibro en la alimentación", opta por consumir "producto fresco y de calidad en casa" pero admite que cuando sale, "lo que venga está bien y yo lo disfruto". "Si tienes hábitos de día, cuando te tomas tus cervecitas y tus patatas bravas estás tranquilo" asegura, insistiendo en la importancia de tener una "relación sana y relajada con la comida".

Un modo de vida que comparte con Carles Puyol, con quien atraviesa el momento más dulce de su relación y con quien hace unos meses se instaló en Andorra, donde confiesa que es feliz: "Nuestra vida allí es una gozada. Aire, agua, la naturaleza... Es que es bestial".

Un lugar en el que se dice que podría instalarse en un futuro no muy lejano Gerard Piqué, excompañero en el Barça de su pareja y uno de sus mejores amigos desde hace años. Siempre discreta, Vanesa confirma que Puyol ha hablado con el futbolista sobre su acuerdo de separación con Shakira y su sorprendente y reciente retirada, aunque prefiere no entrar en detalles de cómo se encuentra en este momento tan convulso de su vida.

Acerca de la cantante colombiana, la modelo confiesa que "siempre me ha parecido una tipa estupenda" y desmiente que no tuviese relación con el resto de mujeres de los futbolistas del Barcelona como se ha dicho en más de una ocasión: "Yo puedo hablar en mi caso personal y no, para nada. Es una chica directa, muy inteligente y buena relación".