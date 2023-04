Vanesa Martín desvela que su amiga Sara Carbonero está feliz

MADRID, 21 (CHANCE)

La relación sentimental entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña ha dado mucho de qué hablar estos últimos meses. A pesar de que ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre el amor que sienten el uno por el otro, no cabe duda de que están exprimiendo una de sus mejores etapas.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Vanesa Martín y nos ha confesado que ve complicidad entre ambos cuando enciende la televisión y les ve en el plató de 'La Voz Kids': "la verdad, son muy monos, la verdad". Eso sí, no quiere entrar a comentar con más detalle esa relación de la que todavía nos falta mucha información.

Además, Vanesa nos ha desvelado que "veo feliz" a su amiga Sara Carbonero y subraya que "para mí lo más importante de las personas es que sean felices, la vida es un flash, un flashazo, pasa y así es y la gente tiene que ser feliz, de verdad pasa todo tan rápido, es tan importante estar bien, ser buena persona y estar a gusto con lo que se hace". Además, nos asegura que le da el mismo consejo que a todas las personas "sé tú y haz lo que te dé la gana sin hacer daño a nadie".

En cuanto a Eurovisión, Vanesa anima a blanca paloma que representa a España en eurovisión y le desea "toda la suerte del mundo, estamos ahí, seguro que sí, honor siempre, luego esto también es politiqueo, pero seguro que lo va a hacer fenomenal".

Viviendo ahora uno de los momentos más especiales de su vida, Vanesa nos comenta que todavía no tiene muy claro si quiere ser madre "a veces me lo planteo, otras no, creo que las mujeres tenemos una presión que parece que por fuerza tienes que ser madre no es porque quiera trabajar, es que no sé si quiero ser madre o no" y es que "por una parte si quiero y por otro a veces me llama el reloj y la maternidad y después pienso que a lo mejor tampoco me apetece tanto, no lo sé, estoy todavía allí, en la disyuntiva".

En cuanto a la maternidad de su amiga María Casado, la artista nos ha confesado que está "fenomenal" y que "hemos quedado para vernos en Málaga, para cenar", pero esta noticia le parece "divina, maravillosa la verdad".