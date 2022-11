Vanesa Martín, íntima amiga de Eva González, habla de su separación de Cayetano: "El amor viene y va, nunca se sabe"

MADRID, 3 (CHANCE)

Eva González y Cayetano Rivera no celebrarán finalmente su séptimo aniversario de boda este domingo. Tal y como sostienen diferentes publicaciones como ¡Hola! y Lecturas - ya que los protagonistas de la ruptura del momento permanecen en silencio - la pareja no ha podido superar la crisis que arrastraban desde hace tiempo y, después de varios meses viviendo separados reflexionando sobre su futuro, han decidido emprender caminos separados después de 13 años de amor y un hijo de 4 en común.

Una triste noticia sobre la que ahora se pronuncia una de las mejores amigas de Eva y uno de sus grandes apoyos en estos delicados momentos, Vanesa Martín. Siempre discreta, la cantante prefiere no entrar en detalles sobre la separación, aunque no ha dudado en dejar la puerta abierta a una futura reconciliación en la pareja: "Quiero a Eva, la adoro a ella y a toda su familia, es una mujer inteligente, muy emprendedora, una madraza, una gran amiga, leal... Y el amor va y viene, es una puerta giratoria. Nunca se sabe". "Yo no digo nada porque no sé nada, pero es que en la vida no se sabe nada nunca" asegura.

Y de una ruptura a una nueva pareja, la formada por Laura Escanes y Álvaro de Luna, con el que la cantante de 'Si pudiera' comparte profesión y amistad. "Me acabo de enterar, le conozco, es guapísimo, pero no sé nada. Pero que viva el amor, hay que reciclarse, y la música que complemente el amor" ha apuntado con una gran sonrisa, sorprendida de que la ex de Risto haya rehecho su vida amorosa con el artista sevillano.

En cuanto a sus proyectos profesionales - ya que su vida personal es una parcela que Vanesa prefiere mantener en la intimidad - la andaluza anuncia que el día 25 de noviembre lanza su octavo disco, "Placeres y pecados", que presentará en una extensa gira por América y España a partir del 16 de diciembre.

¿Su secreto para no perder el control en estos momentos?: "Amar mi profesión, amar la música, queriendo que la inspiración me acompañe cada día, teniendo un equipo de trabajo maravilloso y respetando mucho al público cada vez me subo al escenario".