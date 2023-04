Vanesa Martín pregonará el Orgullo de Sevilla 2023 y Daniel Dalopo realizará el cartel anunciador

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Igualdad y Recursos Humanos, ha programado, de la mano de asociaciones y colectivos LGTBI, un amplio y variado programa para celebrar el Mes de la Diversidad Sexual, cita ya habitual en el calendario de la ciudad.

El cartel anunciador será obra del artista Daniel Dalopo, que este año estará dedicado a la figura de Ocaña por la conmemoración del 75 aniversario de su nacimiento y el 40 de su muerte, y en el que también se hará un recuerdo especial a Fernando Estrella. Mientras tanto, el pregón del Orgullo de Sevilla, que se celebrará el 22 de junio, correrá a cargo de la cantante Vanesa Martín, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El Mes de la Diversidad Sexual de 2023 llenará la ciudad de exposiciones, artes escénicas, música y cine en la séptima edición de El FOC y el Festival Alameda que pondrá el broche de oro con la feria de asociaciones, el pregón de la cantante Vanesa Martín y varios conciertos como colofón gran marcha reivindicativa por el centro de la ciudad. El Orgullo de Sevilla se ha hecho convertido en uno de los más importantes a nivel nacional y se encuentra entre los diez primeros a nivel europeo. Por ese motivo, este año se presentó en el escaparate Fitur LGTB junto a otros Pride de gran relevancia como son Ibiza, Madrid, Miami o Buenos Aires.

La delegada de Igualdad y Recursos Humanos, Clara Macías, ha asistido al acto de presentación del Mes de la Diversidad de este 2023, que estará dedicado a la figura de José Pérez Ocaña con motivo del 75 aniversario de su nacimiento y el 40 de su muerte. Continúa así la agenda que Sevilla le dedica al artista de Cantillana, tras la exposición de Colita en la pasada edición de la Bienal de Flamenco, la creación del Premio Oficial a la Mejor Película LGTBI del Festival de Cine Europeo de Sevilla con su nombre o la inauguración el pasado mes de diciembre del Monolito Homenaje en la calle que la capital andaluza le otorgó en el Distrito San Pablo-Santa Justa.

Dentro de ese programa conmemorativo, se ha vuelto a proyectar hoy la película 'Ocaña, retrato intermitente', ópera prima de Ventura Pons en 1978 en el Teatro Alameda. La cita también ha servido para anunciar quien será la pregonera del próximo mes del Orgullo, la cantante Vanesa Martín. La diseñadora Patri Tri Tri Palmero, autora del mantón de María del Monte, ha vuelto a obsequiar a la pregonera con senda prenda con la intención de que se convierta en "una tradición en adelante".

AGENDA DE ACTIVIDADES

El jueves 22 de junio dará comienzo el Festival Alameda con la inauguración de la Feria de Asociaciones, que contará con distintas mesas redondas, presentaciones de libros y coloquios en la carpa principal. En torno a las 21 horas, tendrá lugar el pregón de Vanesa Martín para dar paso la Gala Drag que cada año organiza la Asociación Togayther. Un día antes, el miércoles 21, la misma asociación organizará un homenaje al artista utrerano Fernando Estrella que falleció en el pasado mes de febrero.

El viernes será el turno del Orgullo Trans. La Asociación Trans de Andalucía Silvia Rivera volverá así a dar visibilidad al colectivo en un acto que cuenta ya con varios años de tradición.

El sábado 24 de junio tendrá lugar la marcha andaluza por los derechos LGTBI que organiza la Federación de Entidades Orgullo Andalucía. Una treintena de entidades y 18 carrozas partirán a las 19,30 horas desde el Puente de los Bomberos para recorrer la ronda histórica, adentrarse por Puerta Osario y, tras atravesar las Setas, llegar por Trajano hasta la Alameda de Hércules. Tras la llegada de la cabecera, que el pasado año reunió a unos cuarenta mil asistentes, las asociaciones leerán el manifiesto para dar paso a una gran fiesta en el Escenario Alameda.

Durante los meses de mayo y junio, tendrá lugar en Sevilla la séptima edición de El FOC, Festival Cultura con Orgullo, en el que todas las salas de teatro de la ciudad se llenarán de obras de temática LGTBI y exposiciones de artes plásticas. Como adelanto, EL FOC también hará un guiño a Ocaña con la representación de 'Ocaña, la noche del sol' (Enclavados Teatro) los días 1 y 2 de junio en la sala La Fundición.

Otra de las actividades que se enmarcan en este mes de la diversidad tendrá lugar el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, con la presentación de 'Odio' de Ismael Lozano en El Gusanito Lector (calle Feria). El 19 de mayo, la ONG STOP celebrará una fiesta contra la LGTBIfobia en el Distrito Macarena, y la asociación Adriano Antinoo, editará en colaboración con el Ayuntamiento una guía didáctica y de conceptos par visibilizar la realidad personas intersex, un colectivo muy invisibilizado y sobre el que hay muchos estereotipos e informaciones erróneas.

Otro de los eventos que homenajean a Ocaña será la exposición de una colección de fotografías del artista, muchas de ellas inéditas, de José Manuel González Blanco, fotógrafo y amigo de Ocaña. A través de 46 instantáneas se hace un recorrido por su vida y su carrera hasta su multitudinario funeral. Por otro lado, el Área de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla está trabajando en la organización de una exposición de fotografías de grandes dimensiones cuya ubicación estará en el bulevar de la Alameda de Hércules.

EL CARTEL, OBRA DE DANIEL DALOPO

Aunque su estilo ha evolucionado en los últimos años, Dalopo (Casariche, 1990) está fuertemente influenciado por el arte del siglo XX, movimientos como el constructivismo, cubismo o arte pop, con una clara esencia del arte urbano. El artista afincado en Sevilla califica el arte como medio de introspección, el cual ha determinado en gran medida, su identidad, su personalidad y sus intereses, que quedan reflejados en sus obras.

Temas sociales, especialmente en el ámbito LGTBI; expresiones de género, cuerpos no normativos, transexualidad, le llevaron en 2017 a ser elegido por la Plataforma 28J para realizar la manifestación LGTBI de Andalucía, así como a producir la exposición 'My body, my rules' en 2018 o su participación reciente en el programa 'Reinas al rescate' que emite AtresPlayer dando voz a experiencias LGTBI en el ámbito rural.

Algunas de sus exposiciones más destacadas son 'Animal Instinct' en BC Gallery de Berlín, en la que exploraba las estrategias instintivas de supervivencia en la sociedad de masas, o 'My Way' en Ben Oakley Gallery de Londres y su participación en el Festival Internacional TRIBE15 de Londres.

Dalopo ha sido galardonado con el primer premio del II Certamen Artístico internacional AskatasunArte por su obra 'La valla', que reflejaba la crisis siria, la cual visitó ciudades como París o Berlín. Y recibió de la junta de Andalucía el premio 'Sevilla Joven 2016', en reconocimiento a la trayectoria artística de jóvenes Andaluces.