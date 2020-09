Vanesa Martín saca la cara por su gran amiga Eva González tras la reaparición de Karelys Rodríguez

MADRID, 15 (CHANCE)

Vanesa Martín ha retomado el curso con fuerza después de un extraño verano en el que ha reducido sus compromisos profesionales al máximo y se ha "confinado casi, siempre con el mismo grupo de gente". Unos meses de lo más tranquilos en los que ha aprovechado para "trabajar en el nuevo disco que verá la luz a finales de octubre". La artista, que se considera "afortunada porque he podido disfrutar de mis perros, de mi casa y de los míos", nos habla de esta vuelta paulatina a la realidad: "Es extraño. Todos tenemos miedo pero yo creo que tenemos que reponernos y tenemos que tener la cabeza y el corazón fuertes, la música es sanadora y contribuye a ello y hay que estar ahí".

Íntima amiga de Eva González, Vanesa confiesa cómo ve a la presentadora tras la reaparición de Karelys Rodríguez desvelando nuevos detalles de su supuesta relación con Cayetano Rivera: "Eva está que se sale, rápida, inteligente, graciosa, cariñosa, muy comprometida con su trabajo. Como presentadora es fantástica y como amiga, que la quiero, para mí es una suerte tenerla en mi círculo de amigos más cercanos".

Sin embargo, muy discreta, la artista prefiere no confesar lo que opina de Karelys. Con un "yo ahí no puedo entrar, cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo también de no responder a esto", Vanesa zanja la conversación, demostrando una vez más que Eva tiene suerte de rodearse de tan buenas amigas.