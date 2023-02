Vanesa Romero, cada día más enamorada: "Santi y yo estamos muy bien, muy felices"

MADRID, 7 (CHANCE)

Feliz por el momento sentimental que está viviendo al lado del periodista Santi Burgoa, Vanesa Romero no para de cosehcar éxitos en el terreno profesional en su faceta como actriz, pero también en sus nuevos proyectos como directora y productora en su primer corto 'Un día de mierda'. Durante la inauguración de la nueva clínica de Smysecret en Valencia tuvimos la oportunidad de charlar con la actriz que nos confesó que está viviendo un momento muy dulce."Ya sabes que estas cosas me dan mucha vergüenza hablar, pero sí, la verdad es que estoy muy contenta, estamos muy bien, estamos felices, disfrutando, disfrutándonos" reveló la actriz sin poder ocultar el brillo en sus ojos al hablar sobre su pareja. En esta nueva etapa de su vida a nivel personal, Vanesa reconoció que ha aprendido muchas cosas de sus anteiores relaciones: "Cada relación es un mundo, con cada pareja arrancas de una manera determinada y si yo he aprendido algo es a disfrutar el día a día, momento a momento y a disfrutar. Simplemente es eso y que la vida nos vaya llevando por el camino que tenga que llevar".Con la llegada de San Valentín a la vuelta de la esquina, la actriz nos aseguró que intentará hacer algo especial para celebrar el amor: "Uno tiene que celebrar la vida, diariamente constantemente y celebrar San Valentín es celebrar el amor. El amor hacia tu pareja, tus amigos, la familia, tus animales y cuando tienes el amor en pareja, se disfruta mucho y es un día muy especial. Espero celebrarlo, pero para mí el día a día es lo más importante y esto es un día señalado, que lo vamos a disfrutar, pero diariamente es lo más importante".Muy crítica con lo sucedido en la entrega de los Premios Feroz con el desagradable episodio que sufrió la actriz Jedet, Vanesa sentencia: "La verdad es que yo no he vivido ninguna situación de esas en mi carrera afortunadamente y, evidentemente, los hechos hay que condenarlos, denunciarlo y eso tiene que ser así".