Vanesa Romero desvela cómo va su relación con Santi Burgoa y si se plantean dar un paso más. ¿Boda a la vista?

A punto de celebrar su primer año de amor, Vanesa Romero hace balance de lo feliz que es al lado de Santi Burgoa, confesando qué es lo que más le gusta del periodista y revelando si ya viven juntos en la casa que posee a las afueras de la capital y si se plantean, con el tiempo, dar un paso más en su relación. ¿Boda a la vista? ¡Sigue leyendo y no te pierdas su respuesta!

- CHANCE: ¿Con qué estás ahora? Cuéntanos, proyectitos actuales, futuros, que se puedan revelar

- VANESA: Pues mira estoy con el podcast con mi querida compañera Cristina Medina, estoy también en el programa 'Ahora o nunca' de Televisión Española, arranco película en el mes de julio, rodaje julio y agosto en Madrid, muy contenta. Escribiendo mi tercer libro, o sea, sin parar la verdad y muy contenta

- CH: ¿Qué nos puedes adelantar de ese tercer libro?

- VANESA: ¡Uf! Pues ya estoy en proceso de estructura y la historia ya más o menos la tengo y ahora es perfilando, pero bueno, va a tardar un poquito en salir, me lo he querido tomar con calma porque lo quiero disfrutar, o sea, para el 2025 probablemente

- CH: Cristina Medina, ¿cómo la ves?

- VANESA: Super bién, super bién, la verdad es que ha sido un lujazo volver a coincidir con ella, recordar nuestros momentos de estar juntas y nos lo estamos pasando muy bien en nuestro podcast y nada, nos divertimos. Al final haces un trabajo en el que te diviertes y bueno, también entretienes a la gente

- CH: José Luis Gil, ¿cómo va evolucionando? El otro día recogieron un premio en su nombre porque todavía le cuesta

- VANESA: Pues la verdad es que la información que tengo es a través de Cristina, de mi compi, y bueno va evolucionando poco a poco y esa es la información que yo tengo. Poquito a poquito y ojalá se recupere y pueda reincorporarse a 'La que se avecina', que es lo que todos deseamos y queremos y así será

- CH: ¿Con Santi todo perfecto?

- VANESA: Todo bien, todo bien la verdad. Ahí vamos, poquito a poco y fenomenal

- CH: ¿Con planes de futuro?

- VANESA: Viviendo el presente, la verdad. Yo creo que todos hemos aprendido a que bueno, al final, está bien planificar cosas pero todo puede cambiar de la noche a la mañana y entonces lo que hacemos es vivir el presente y yo creo que está muy bien eso, ¿no? Porque a veces nos proyectamos excesivamente y luego, pues bueno, yo qué sé, entonces mejor vivir el presente

- CH: Pero él nunca cierra puertas a dar pasos adelante, a él le apetece

- VANESA: Supongo que sí, que le apetecerá y bueno, construimos, lo importante es construir y que haya una muy buena base y que vayamos poco a poco y lo que tenga que ser, será, eso es lo que yo tengo claro

- CH: ¿Pero sí que hay una convivencia, vivís juntos?

- VANESA: No, no, qué va

- CH: ¿Y ese paso no lo dais?

- VANESA: Poco a poco, esto es así. Por el momento no convivimos juntos, pero de verdad que pasamos mucho tiempo, pero ese paso todavía no

- CH: ¿Por prudencia?

- VANESA: No, porque yo creo que al final cada relación va marcando unos tempos y vamos poco a poco. Al final lo importante es estar bien los dos juntos y si se tiene que dar ese paso, se dará y cuando sea, bienvenido sea. Lógicamente tienes tus proyectos, tus historias, pero bueno de momento vamos bien, poco a poco

- CH: ¿Pero te da miedo a lo mejor esa fama que tenía antes por lo menos en televisión de don Juan?

- VANESA: Yo ahí no me meto, yo vivo en mi Santi, el Santi que he conocido y ahí estoy, esto es lo que hago, vivir con él y bueno, poquito a poco construir

- CH: ¿Qué es lo que más te gusta de él?

- VANESA: Pues muchas cosas que tiene, lógicamente nos complementamos y bueno, poquito a poco. ¡Que viva el amor!