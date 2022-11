Vanesa Romero, impasible a las duras críticas de Alba Carrillo contra su nuevo novio, Santi Burgoa

MADRID, 4 (CHANCE)

Vanesa Romero y Santi Burgoa son una de las parejas del momento. Aunque su relación no ha trascendido públicamente hasta hace pocas semanas, la actriz de 'La que se avecina' y el presentador comenzaron su historia de amor el pasado verano - lo suyo, al parecer, fue un flechazo tras coincidir en el plató de 'Juntos', de Telemadrid - y, según revela su entorno cercano, está más que consolidada.

Sin embargo, no es todo color de rosas en este incipiente noviago, ya que Alba Carrillo no se ha tomado nada bien enterarse de que su exnovio ha rehecho su vida por las revistas y no ha dudado en desvelar en programas como 'Ya es mediodía' o 'Fiesta' una cara oculta de Santi que no le deja en muy buen lugar.

Y es que según la modelo, el presentador - con el que rompió en septiembre de 2021 - intentó en numerosas ocasiones volver con ella, incluso estando ya con Vanesa. Pero no es con ella con la única con la que habría engañado a la actriz, ya que otra chica llamada Begoña compaginó a Burgoa con ambas: "Hay que descubrir a este tipo de personas que son peligrosísimas" afirmaba dolida, aconsejando a la actriz que "corriese" y escapase de él ahora que "estaba a tiempo".

Un consejo que Vanesa parece haber ignorado, puesto que continúa su relación con Santi haciendo oídos sordos a los ataques de Alba, sobre los que deja claro que no piensa pronunciarse: "Es que no voy a hablar de estas cosas de verdad*" ha repetido en varias ocasiones, dejando en el aire qué les ha parecido a su chico y a ella las cosas que la ex de Feliciano López ha contado en televisión.