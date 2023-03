Vanesa Romero y Santi Burgoa deslumbran en el Festival de Málaga

MADRID, 19 (CHANCE)

Fue el pasado verano cuando comenzaron los primeros rumores de relación entre Vanesa Romero y Santi Burgoa. Intentando mantener su historia de amor 'en secreto', la pareja evitaba compartir imágenes juntos, aunque sus publicaciones disfrutando de sus vacaciones en los mismos lugares al mismo tiempo fueron la mejor prueba de que entre ellos podría haber algo más que una amistad.

Un incipiente noviazgo que no se confirmaba hasta octubre, cuando unos avispados paparazzis captaban a la actriz y al ex de Alba Carrillo de lo más acaramelados durante un paseo con sus mascotas por los alrededores de su domicilio.

Este sábado, Vanesa y Santi han hecho oficial su relación -por si quedaba alguna duda de ello- acudiendo juntos al Festival de Cine de Málaga y posando por primera vez ante los medios de comunicación. Risas, caricias y un derroche de complicidad que denota lo enamorados que están.

La pareja atendió conjuntamente a la prensa con "naturalidad" porque "ante todo estamos juntos, estamos bien, entonces lo normal en este caso yo quería venir al festival y me ha acompañado, genial". El periodista nos comentaba que "nosotros somos prudentes, reservados para nosotros, mucho en determinados momentos pero por qué no".

Ambos se mostraron de lo más felices y no podían contener la risa, en especial la intérprete. Pese a ello, Santi se pone serio cuando le preguntan por las críticas que ha recibido y se limita a responder a todas las cuestiones con un "gracias", sin entrar en polémica alguna.

Burgoa se centró en su chica y en los plenas de futuro que tiene con ella, sin descartar una boda o, e incluso, ser padres, aunque puntualiza, con ironía: "quién sabe el día del padre es mañana, muy pronto, no me da tiempo". No cabe duda de que la pareja está viviendo uno de los momentos más especiales de su relación y este paso, de posar juntos, se trata del primero de muchos.