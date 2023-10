Vanessa García, hija de Manolo Escobar, desmiente a Julián Montiel Peña

MADRID, 29 (CHANCE)

Julián Montiel Peña llegaba a nuestras vidas hace unos meses, hasta entonces una persona anónima que asegura ser hijo de Manolo Escobar y trascendía en los medios de comunicación para hacer un llamamiento para que la familia del cantante accediese a hacerse las pruebas de ADN.

Este fin de semana, la hija de Manolo Escobar, Vanessa García, ha hablado para nuestras cámaras en exclusiva y carga en contra el hombre que asegura ser hijo de Manolo Escobar: "aquí estamos para homenajearle todo lo que se puede, intentado limpiar el nombre que está intentado ensuciar mucha gente, bueno, mucha gente no, gracias a dios, algún que otro sinvergüenza que hay por ahí".

Además, subraya que no tiene constancia de que le haya demandado porque "la demanda me llegó una hace 7 años de otra señora que perdió que yo gané el juicio, se demostró que no era hija de mi padre con ADN además de mi padre, esta señora perdió, a mí me costó dinero y temo que me vuelva a pasar lo mismo".

Vanessa nos ha explicado que "este señor está con Fernando Osuna, el abogado que ya conoce mucha gente porque le encanta salir en televisión, lo único que puedo decir que tiene un padre legal es lo único que yo conozco de la situación" y ha asegurado que "lo primero que tendrán que demostrar es que el padre de este señor no es su padre, que yo estoy convencida de que sí, que lo es, el marido de su madre de toda la vida y su padre legal, uno no puede con 52 años levantarse una mañana y decir creo que soy hijo de Fulanito, me parece indecente".

Pese las molestias, Vanessa tiene claro que este caso no llegará a buen puerto: "al final es ensuciar el nombre de mi padre y dañar su honor pero más sin ninguna prueba, no se puede decir cosas alegremente sin tener ni una sola prueba, a mí la demanda, a mí no me ha legado ninguna sola demanda" y desvela que "creo que no va a prosperar, y es que antes de poner la demanda tendrán que demostrar que el padre de este señor no es su padre y como esto no lo quieren hacer por algo será".

La hija del malogrado artista recordaba también la figura de su padre y aseguraba que ha sido "el mejor padre del mundo, para mí no era Manolo Escobar era mi padre, como todos los padres, el más cariñoso, generoso, el mejor de todos, qué os voy a decir".

Además, nos desvelaba que "tengo cerrado con varios artistas que estarían encantados de cantar sus canciones en un concierto homenaje y bueno, la idea es porque yo empecé a hacerlo yo sola antes del verano con dos amigos cercanos, intentamos conseguir patrocinadores pero la cosa era muy complicada para hacerlo para estas fechas, ahora me he puesto en manos de un productor musical que él si tiene experiencia en encontrar patrocinadores y todas estas cosas y esperemos que para marzo a lo mejor se pueda hacer, aún quedan unos meses y estamos en ello".