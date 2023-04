Vania Millán anuncia que espera una niña

MADRID, 27 (CHANCE)

Vania Millán está en una nube. A sus 45 años y después de un largo camino que comenzó hace una década -y en el que se sometió a varios tratamientos de fertilidad y a ocho fecundaciones in vitro- va a cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su marido, Julián Bayón.

Fue el pasado 9 de marzo cuando la modelo anunciaba emocionada su embarazo a través de sus redes sociales con una fotografía posando con la primera ecografía de su bebé y este significativo mensaje: "Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría* he tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos! (...) Solo puedo estar feliz y agradecida* un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad* Que está ahí conmigo* Que está sucediendo* (...) Y ahora día a día, con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor".

Desde entonces hemos visto a Vania en varias ocasiones. Como confiesa, está teniendo un embarazo muy bueno y ninguna molestia, por lo que continúa tan activa como siempre y compagina sus compromisos profesionales -trabaja en la clínica de su marido- con su asistencia a diferentes eventos. Fue precisamente en uno de ellos cuando reveló que se convertirá en mamá en septiembre y que, a sus 14 semanas de embarazo, todavía no sabían el sexo del bebé porque en las ecografías no se dejaba ver.

"Evidentemente, venga lo que venga lo vamos a querer igual, pero como Julián ya tiene un niño nos apetecía que fuera niña" confesaba entonces, revelando que de ser así se llamaría, al igual que ella, Vania: "Jamás había sido tradicional, jamás me hubiese planteado poner mi nombre, pero no sé porque ahora me ha dado, no sé, quizás por como ha sido la historia me hace ilusión".

Unas declaraciones que han resultado ser 'proféticas', ya que a sus 17 semanas de embarazo y en su primera ecografía 5D, la modelo ha descubierto que espera una niña. Así lo ha anunciado con un precioso vídeo publicado en sus redes sociales después de verle la carita por primera vez a su pequeña. "¡Mi niña! Y es que te veo y ya estoy esperando el momento de poder volver a verte otra vez* y si* mi instinto no me falló* ibas a ser una niñaaaa. Papá y yo no podemos estar más felices" ha revelado, manteniendo el misterio por el momento acerca de si se llamará Vania como ella o si, por el contrario, eligen otro nombre.