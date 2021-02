Vania Millán celebra sus 43 años más enamorada que nunca: "Tengo una pareja que me encanta"

MADRID, 5 (CHANCE)

Vania Millán ha celebrado hoy sus 43 cumpleaños y lo ha hecho más enamorada que nunca: "Yo personalmente bien, o sea no puedo pedir más. Estoy con una pareja que me encanta, estoy con un trabajo que me encanta y bueno, lo único que puedo dar es gracias por todo eso". Y es que desde que conoció a Julián Bayón hemos visto a la modelo luciendo una sonrisa de oreja a oreja, reflejando ante las cámaras la gran felicidad que siente al lado del doctor que ha conseguido complementar la vida de nuestra protagonista.

Tras hacer públicos los problemas que está teniendo para ser madre por primera vez, la modelo asegura que no ha tirado la toalla: "Hasta que no me digan muchas veces no y busca otras alternativas pues por supuesto que no la tiro". Y es que siempre ha desvelado que uno de sus sueños es ser madre y parece que no se va a rendir hasta que lo consiga, demostrando la fuerza de voluntad que tiene y también, las ganas de tener descendencia con Julián Bayón.

Vania agradece a todas esas mujeres que se han puesto en contacto con ella después de contarlo: "Mis primeras semanas, mis primeros días fueron muy reactivos y gracias a todas sus historias, todos sus mensajes, pues eso, la posibilidad de que si sigues luchando a veces se consigue... se ve de otra manera". La empresaria confiesa que su chico le ha ayudado mucho durante el proceso: "Su conversación fue necesaria y vital".