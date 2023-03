Vania Millán desvela cómo lleva el embarazo

MADRID, 10 (CHANCE)

"Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría! he tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!!!". Con estas palabras y una significativa imagen con su marido, Julián Bayón, mostrando la ecografía del que será su primer hij@, Vania Millán anunciaba este jueves que esta embarazada a través de sus redes sociales.

Un sueño cumplido a sus 45 años, y después de mucho tiempo intentándolo y de someterse a numerosos tratamientos de fertilidad, del que ahora ha hablado por primera vez, y en exclusiva, para las cámaras de Europa Press, revelando cómo se encuentra y si ya sabe el sexo de su bebé.

- CHANCE: ¿Qué tal? Queríamos felicitarte.

- VANIA: Muchas gracias.

- CH: Sabemos que lo has intentado y ha sido duro.

- VANIA: Pues imagínate la alegría así que la verdad que feliz. Han sido tres meses de felicidad contenida y ya expansiva así que, nada, daros las gracias por acompañarme todo este tiempo que han sido unos añitos y a toda la gente que me ha acompañado.

- CH: ¿Cómo te encuentras?

- VANIA: Muy bien, genial. No tengo más síntoma que el estar feliz.

- CH: Estos tres meses que siempre suelen ser más fastidiados*

- VANIA: Pues súper bien. La verdad es que lo normal, he tenido alguno, pero lo he llevado súper bien. La verdad es que estoy muy bien y tengo que pellizcarme de vez en cuando y decir esto está sucediendo y ya está, porque quieras que no tanto tiempo de tratamiento a veces te hace pensar si esto es verdad, ya por fin.

- CH: ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla?

- VANIA: Sí, claro* Sí, pero, mira, quizás cuando más lo estás pensando de repente te dicen no.

- CH: Eres un ejemplo para todas estas mujeres que quieren serlo.

- VANIA: Sí, sé que hay muchísimas porque me han seguido, me han escrito, he estado intentando estar en contacto con ellas y es que es increíble. Son muchas las que a día de hoy pueden tener este problema así que, como dije ayer, le dedico pues lo que a mí me ha pasado sobre todo para que no pierdan la esperanza. Con paciencia, mucha paciencia, mucha esperanza y mucha mente positiva se consiguen las cosas.

- CH: Muy generosa también con tu marido. Tuviste unas palabras de agradecimiento y diciendo que también fue por él, que siempre ha estado.

- VANIA: Es que no es un camino fácil y necesitas que te acompañen en tus días buenos y tus días malos y, a veces, hasta se lo haces pasar mal. Necesitas ese apoyo siempre.

- CH: La familia exultante me imagino.

- VANIA: Bueno, ni te imaginas. Creo que es la nieta más esperada en mi familia.

- CH: ¿Nieta? ¿Es niña?

- VANIA: No, digo nieta por decir porque no sabemos lo que es. Sí, nosotros queremos niña y a mí se me escapa, pero no lo sabemos. De hecho decimos que hablamos todo el rato de niña y verás cómo luego sea un niño, que igual querido y ya está.

- CH: Evidentemente todos queremos que salga bien, que es lo primordial, y no hace falta ni decirlo, pero a lo mejor niña porque tu marido tiene un niño.

- VANIA: Claro, claro, pero que no lo sabemos. De verdad que nos encantaría que se dejase ver, pero no hay manera.

- CH: ¿Tienes nombres elegidos o algo?

- VANIA: No, no, es que como no sabemos tampoco me quiero mojar. Bastante con que esté ahí conmigo y ya está.

- CH: Veo que sigues trabajando.

- VANIA: Sí, me encuentro bastante bien entonces, pues bueno, luego cuando no haya remedio pues tendré que no estar.

- CH: Te estoy mirando la barriguita, ¿te notas algo?

- VANIA: Bueno, ya empiezo un poco, sí. Estos meses he disimulado, pero ya un pelín sí que se nota.

- CH: ¿Estás cómo loca con cosas de premamá?

- VANIA: No, ya te digo que hasta ahora ha sido vida normal, quitando que me quité todo el deporte porque yo hacía mucho deporte todos los días, he tenido épocas donde he tenido que guardar reposo y los tres primeros meses son más de incertidumbre, son peligrosos en mi caso. No dejo de tener 45 años, después de muchos tratamientos y, bueno, ahora hay que tomarlo con calma. De hecho, me permiten llegar tarde al trabajo y me han dejado relax.

- CH: ¿Te miman ahora mucho?

- VANIA: Sí, sí.

- CH: ¿Y eso de los antojos? ¿Has tenido?

- VANIA: No, no, voy muy bien. Muchas gracias.