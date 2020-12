Vania Millán, con planes de boda para 2021, se plantea suspenderla por la crisis del Covid

MADRID, 8 (CHANCE)

Vania Millán está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. Triunfando en el trabajo al lado de su pareja, el doctor Julián Bayón, tampoco puede quejarse en lo que a amor se refiere y, con planes de boda para el verano de 2021, la exmodelo confiesa sus dudas con respecto al enlace por las restricciones del Covid. La empresaria ha acudido a la inauguración de "Torres Bermejas" - nueva aventura empresarial de Juan Peña - y nos habla de una de sus mejores amigas, Pilar Rubio.

Sincera, Vania hace balance de este año, que "ha sido difícil pero en mi caso positivo por los cambios que hemos vivido. A Julián y a mi nos ha unido porque trabajamos juntos y estamos 24 horas juntos. Nos ha acercado más. Ahora nos hace falta separarnos un poco". Un año en el que, además, su novio le pidió matrimonio y ya preparan su boda con ilusión: "La verdad nos gustaría compartirlo con toda la gente que queremos y ahora mismo pensábamos para el verano próximo, pero tenemos dudas".

Sonriente, y desvelando que "algún vistacillo he echado" a los vestidos de novia, Vania se va por la tanjente para no confesar si le gustaría casarse con un traje similar al de su gran amiga Pilar Rubio, que impactó con su espectacular modelo de Elie Saab el día de su boda con Sergio Ramos. "Creo que eso es cuando te llega el momento lo ves y dices ese es. No llevo nada en la cabeza", señala.

Entre bromas, la empresaria se plantea la posibilidad de que Pilar fuese su dama de honor el día de su boda con Julián: "Eso es muy americano. Tengo muchas amigas y lo llenaría todo de madrinas de honor. Pero estoy segura que a ella le encantaría y a mí también".

Por último, muy sincera, la exmodelo - que ha hablado en más de una ocasión de sus dificultades para quedarse embarazada - habla de sus deseos de ser mamá: "Creo que todos sabéis que es algo que me encantaría, pero eso tampoco depende de mí. Dejemos que todo fluya".