Vania Millán sigue con los planes de su boda

MADRID, 17 (CHANCE)

Muchas han sido las personas que han tenido que aplazar planes muy importantes por culpa de la Covid, algunos incluso sus compromisos matrimoniales. No podemos evitar acordarnos de Chenoa, quien tiene claro que hasta que no pase este virus no se dará el 'Sí, quiero' con el que se ha convertido en el amor de su vida.

A Vania Millán le ha pasado lo mismo que a la cantante, pero aún así, sigue con la ilusión de la boda, a pesar de haberla tenido que posponer hasta el 2022, y con la ilusión de ser madre dentro de poco: "Ahí con los dedos cruzados y nada. Pretendo mantenerme lo más lineal posible para no llevarme chascos. Es un camino duro, mantenerme lo más serena en ese sentido".

La modelo, que ya sabemos que es muy amiga de Pilar Rubio, nos ha contado cómo está la presentadora tras estar confinada por el positivo de Sergio amos en Covid: "Es lo que nos toca, en estos tiempos que corren. Te puede tocar la lotería".