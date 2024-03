Vania Millán vuelve de vacaciones junto a su marido y su bebé con las pilas cargadas: "Familia, torrijas y comer mucho"

MADRID, 31 (CHANCE)

Las vacaciones de Semana Santa terminan para todos, y es que la operación retorno se ha notado en el aeropuerto de Barajas. Victoria Federica llegaba de su viaje a Sri Lanka, y poco después el equipo de Europa Press ha podido hablar con Vania Millán, que recién aterrizaba con su bebé y su marido, el doctor Julián Bayón.

A pesar de que la pequeña tiene apenas 6 meses, no es la primera vez que viaja: "Sí, primera Semana Santa, no primer viaje en avión, pero sí primera Semana Santa". Y es que la modelo ha reconocido que "por ahora no tiene quejas": "La verdad que se ha portado muy bien".

Además, el matrimonio ha reconocido el gran parecido de la pequeña al padre: "Sí, debo decir que no es suyo, es suyo totalmente. Es una fotocopia". Vania también aprovechaba la ocasión y confesaba que su hija le ha cambiado la vida por completo: "Sí, para bien, para mucho mejor".

Finalmente y con una gran sonrisa, confesando que viene de estas vacaciones de Semana Santa con las pilas totalmente cargadas: "Bien, familia, torrijas y comer mucho. Eso es bueno siempre".