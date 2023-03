Vara admite que le "sentó regulín" que Feijóo no mencionara a Extremadura cuando habló del tren en Portugal

PLASENCIA (CÁCERES), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha admitido que le sentó "regulín nada más" que cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue este pasado jueves a Portugal, donde habló del tren y que "ni siquiera mencionara a Extremadura", algo que ha confiado en que fuera "un lapsus".

"Me sentó regulín porque no se puede tener tanta hipocresía", ha criticado Fernández Vara, quien ha considerado que "no se puede venir a Extremadura cuando se viene a hablar y montarte en el carro de lo que sea más popular decir", y posteriormente, "cuando tienes la oportunidad de hablar institucionalmente, dice que la prioridad para él es el AVE Oporto Vigo y que lo demás, pues el santo advenimiento dirá".

Tras estas declaraciones del dirigente del PP, Fernández Vara ha alertado de que en el PP "están dispuestos, si algún día recuperan el Gobierno de España a volverlo a hacer otra vez, exactamente igual lo que hicieron, que no invertir ni un duro".

Y es que, según ha reafirmado Vara, "todos los problemas que tenemos en materia de infraestructuras los tenemos porque el PP declinó invertir en esta tierra", tras lo que ha recordado que se han invertido ya en el tren extremeño 1.700 millones de euros, de los que "el 70 o el 80 lo ha invertido el PSOE en apenas cinco años", ha dicho.

Por todo ello, ha lamentado que "ahora resulta que quien aspira a gobernar este país, en alusión a Núñez Feijóo, "que vienen aquí a refregarnos por la cara lo que el Gobierno no hace, dice que es que su prioridad es Galicia y a los demás que nos arreen", ha dicho.

Ante esta situación, Vara ha confiado en que el presidente nacional del PP "den una explicación y que al menos reconozcan que ha sido un lapsus", tras lo que ha lamentado que "lo que pasa es que están siendo ya demasiados lapsus seguidos".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este viernes en la localidad cacereña de Plasencia, donde ha participado en la apertura de la Convención Municipal del PSOE provincial de Cáceres, junto con la portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

MOMENTOS "TREMENDAMENTE COMPLEJOS"

En su internvención, Vara ha destacado que "éstas no son unas elecciones cualquiera" ya que se van a celebrar en unos momentos "tremendamente complejos" porque "coinciden con el mayor cambio y transformación que se haya producido nunca en el mundo en menos tiempo", debido a circunstancias como la pandemia y la guerra en Ucrania, que "han convulsionado las estructuras geopolíticas en el mundo y han provocado una crisis económica muy grave".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha instado a "reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y por qué está pasando", algo que debe hacerse de forma "muy intergeneracional" y se debe "compartir entre todos, porque ahí es donde van a estar los grandes retos, los grandes desafíos que tenemos presente en el futuro más próximo", ha dicho.

"Yo adivino no soy, pero nos va a ir bien", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha señalado que "no nos va a ir bien porque los demás lo estén haciendo mal", algo de lo que "nunca me he preocupado y no me voy a preocupar ahora de cómo lo hagan los demás".

Según ha dicho, "sé muy bien hasta dónde pueden llegar algunos y sé muy bien además cuáles son las estrategias cuando alguien está absolutamente desesperado porque no son capaces de hacer entrar un mensaje", tras lo que ha considerado "para que los mensajes calen en la gente, a la gente hay que hablarle de los problemas de la gente, no de los de los partidos", sino que "hay que presentarles un proyecto político".

Así, ha reafirmado que "el único partido" que tiene un proyecto para Cáceres, para Badajoz, para Extremadura y para España es el PSOE, ha destacado Vara, quien ha instado a los socialistas a convocar a los ciudadanos "a un proyecto de libertad" y que "sea capaz de conseguir que la maldita ley de la cuna no mantenga las diferencias toda la vida", ha defendido.

También ha instado a la "fraternidad" que es "lo que probablemente más le falta a la gente ahora", en un momento en el que "hay tanta división en España" y "polarización", en el que "se utiliza a la España de las autonomías según les interese, para hacer daño a aquello por lo que todos trabajamos y a lo que más queremos, que es a la patria común", ha lamentado.

LA SANIDAD DE ANTES DE LA PANDEMIA

Por otra parte, Fernández Vara ha asumido un "compromiso a fuego" y es que "la sanidad en Extremadura vuelva a ser la sanidad que teníamos antes de la pandemia", ya que tras dos años centrado en la Covid-19, "el sistema no estaba preparado para atender las necesidades surgidas a partir de la pandemia".

Una situación que "puede arreglar" el PSOE, ya que los gobiernos socialistas fueron "los que montaron el sistema los que construyeron los hospitales y los centros de salud", por lo que son los pueden "defender mejor esa bandera", ha reafirmado.

Finalmente, Fernández Vara se ha referido a los proyectos previstos en Extremadura para los próximos años, que es donde van a estar "las industrias de vanguardia", ya que según ha dicho, "la pandemia y la guerra cambiaron el mundo", y a partir de ahí "casi todos empezaron a mirar hacia el sur", porque "nadie duda hoy que el petróleo, que el oro del siglo XX en el siglo XXI se llama sol".

Vara ha concluido criticando el "maltrato" y el "saqueo al que la historia sometió" a Extremadura", tras lo que ha aseverado que "eso se ha terminado", y en este punto ha advertido que de la región "no sale un puñetero gramo de litio que no salga transformado, os lo puedo asegurar, ha dicho. "De aquí nadie se va a llevar nada. Por encima de nuestro cadáver, que lo escuchen bien", ha concluido.