Vara afirma que pactar con Bildu y ERC "no" es la "alternativa" que le hace "más feliz", pero "no hay otra manera"

Le parecen una provocación las declaraciones de Rufián sobre la fiscalidad en Madrid

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que la posibilidad de pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con Bildu y Esquerra "no" es la "alternativa" que le hace "más feliz", pero que "no hay otra manera de tener presupuestos" que, por otro lado, tilda de "excelentes" para España y Extremadura.

"Es que no hay otra manera de tener presupuestos, entonces si alguien tiene alguna alternativa que la plantee, como no la hay, le digo que no es la que a mí me hace más feliz", ha señalado Vara, para quien "aquí de lo que se trata es que haya Presupuestos Generales del Estado porque, además, son unos excelentes presupuestos para España y para Extremadura".

De esta manera se ha pronunciado al ser preguntado por su parecer ante la posibilidad de que sean Bildu y Esquerra quienes pacten con el Gobierno de España los PGE para el próximo año, una cuentas en relación a las cuales ha remarcado igualmente que la capacidad que se va a tener de poder dar respuesta en políticas sociales "es mucho mayor" de la que se ha podido tener estos años atrás, "porque los presupuestos no tienen color" en cuanto a "la comparación de unos con otros".

"Por esa razón", ha continuado, "vamos a intentar poner el acento donde hay que ponerlo". Y es que, como ha insistido Fernández Vara, "tiene que haber presupuestos" y "hay gente que se ha quitado del medio de la responsabilidad respecto al futuro de este país".

"Desgraciadamente, ya digo a mí las cosas me hubiera gustado que fueran de otra manera pero no lo son, y entonces aceptemos que estos presupuestos son muy buenos para el país y por lo tanto bienvenido sean", ha apuntillado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Igualmente, y preguntado por las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la fiscalidad madrileña, el presidente extremeño ha expuesto que en eso "no" entra al considerar que "eso es entrar dentro del terreno de la provocación".

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del Parque Solar de Solar Pack, en el Paraje Palomarejo de la pedanía de Alvarado de la ciudad de Badajoz.