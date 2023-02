Vara sobre si las alianzas de Sánchez le perjudican en Extremadura: "Hay cosas que pueden molestarte y otras positivas"

MADRID/MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido sobre las alianzas de Pedro Sánchez con independentistas en la acción de gobierno que "hay cosas" que a él no le gustan o incluso le molestan "abiertamente", pero "también hay otras que --como consecuencia de esos pactos hace el Gobierno que evidentemente son positivas para el conjunto de la población".

En este punto, ha reiterado su planteamiento de que en España se perdió una "oportunidad enorme" de que pudiera haber un gobierno "para mucho tiempo del PSOE- con Ciudadanos", y ha considerado que "como país eso lógicamente" se va a estar "sintiendo y sufriendo durante mucho tiempo".

Así, tras lamentar que "desgraciadamente España está partida en dos bloques irreconciliables" con dos partidos que "es muy difícil que se puedan entender, al menos en estas generaciones", ha reconocido que la necesidad de pactar con nacionalistas para sacar adelante medidas "no es lo que nos gustaría, es lo único que es posible, el que esto pueda ser así", y ha incidido en que en todo caso "el Gobierno está tomando medidas y decisiones que también está sirviendo a muchos extremeños para poder llevar con más decoro toda la situación".

Sobre este último respecto, en una entrevista este lunes en el diario digital El Confidencial, recogida por Europa Press, ha recordado que en Extremadura hay 230.000 pensionistas que han visto aumentar sus pensiones "de manera notable", así como que hay 200.000 ciudadanos que se vieron favorecidas por la reforma laboral, o 150.000 que se están beneficiando del transporte público gratuito.

"Es decir, los gobiernos no sólo hacen cosas que en un momento dado te pueden perjudicar, hace otras que también te benefician", ha espetado Vara, quien también ha añadido a continuación que en todo caso él prefiere "la España de hoy donde en Cataluña el gobierno gobierna y no hace referéndum y no hace declaraciones unilaterales de independencia".

"Prefiero que estén los catalanes pactando los presupuestos y buscando con quién pactar lo que tiene que ver con las personas a que estuvieran haciendo referéndum de independencia", ha dicho.

"Es verdad que hay cosas que puedan no gustarte o molestarte abiertamente, pero también hay otras que hace el Gobierno que evidentemente son positivas para el conjunto de la población", ha sentenciado el presidente extremeño, quien ha recalcado "todo influye en todas partes" y que, en ese sentido, hay cuestiones como por ejemplo alianzas concretas con Bildu que "influye en negativo" en territorios como Extremadura pero, al mismo tiempo, "hay otras cosas que pueden influir en positivo", ha dicho.

En este punto, en alusión al terrorismo de ETA, ha reconocido es una "realidad" que "va a estar siempre ahí indiscutiblemente" y que, en consecuencia, a él se le "revuelven las tripas" cuando se tienen que articular pactos ahora con Bildu.

"A mí si se me hurga se me revuelve las tripas igual que se le revuelven a cualquier persona decente. Hoy son una organización política democrática entre comillas porque sus representantes salen de las urnas, pero evidentemente esa realidad va a estar siempre ahí indiscutiblemente", ha dicho, aunque ha recalcado que el PSOE es un partido que "aportó muchas víctimas (de ETA) y que luchó mucho para poder acabar con ETA y que hizo todo lo posible para poderlo lograr".

UNA "PATADA EN LA BARRIGA"

Al mismo tiempo, preguntado sobre qué le llevó a cambiar de opinión respecto a cuando hace un tiempo defendió que se marcharía del PSOE si Pedro Sánchez pactaba con los independentistas, Fernández Vara ha dicho que es que "desgraciadamente lo que quiso hacer el PSOE que era un gobierno centrado y moderado con Ciudadanos no pudo ser porque los otros no quisieron", lo que llevó a la situación de que como no se podía pactar "con nadie", por tanto, "no gobernaría nunca" el PSOE.

"¿De verdad alguien piensa que a mí me gusta y estoy encantado de que nos tengan que apoyar las cosas los independentistas? A mí me sienta como una patada por la barriga", ha reconocido Vara, quien ha añadido que "lo que pasa es que desgraciadamente este país está partido en dos".

En este punto, ha subrayado que él desea y hace "todo lo posible" desde su "mesura" para crear "espacios de concordia y de encuentro, no de desencuentro", algo que a su juicio "no es la tónica general".

"A mí no me gusta nada tener depender de aquellos que no creen en el país en el que yo creo y que además lo demuestran todo el día, pero el problema que tiene España es más complicado del que nos imaginamos: es que estamos abocados a una política de bloques donde además hay muy poco movimiento entre bloques, hay algún movimiento intra-bloques y por eso las encuestas de unas a otras cambian poco", ha añadido.

DEPENDER DE LOS EXTREMOS "NO ES BUENO PARA UN PAÍS"

Finalmente, preguntado de nuevo sobre la posibilidad hace unos años de haber articulado un Gobierno central entre el PSOE y Ciudadanos, Fernández Vara ha reconocido que él "siempre" ha echado de menos la existencia de un partido "bisagra" de corte "más liberal" como "complemento ideal" a los partidos conservadores y a los progresistas en la acción de gobierno, pero ha advertido de que en España "los partidos bisagra han sido los extremos" y "depender de los extremos para poder gobernar no es bueno para un país".

"Siempre he echado mucho de menos cuando tuve la oportunidad en mis años joven de estar en el extranjero los partidos bisagra, la existencia de un partido de corte más liberal, de corte más centrada, que hubiera sido un complemento ideal a los partidos conservadores y de los progresistas en la acción de gobierno", pero en España "los partidos bisagra han sido los extremos", ha dicho.

De este modo, sobre si cree que Pedro Sánchez hizo todo lo que tenía en su mano para evitar la situación actual dependencia actual de los partidos nacionalistas para poder gobernar, se ha mostrado "convencido" de que "sí".

"Yo estoy convencido de que sí, porque yo estaba en aquellos momentos por allí... Yo estoy convencido de que no era ni la primera opción, y desde luego lo que hubiéramos querido era un gobierno de corte europea, homologable a lo que había pasado en otros países", ha respondido Fernández Vara.

"Y yo creo en ese sentido lo que luego se ha intentado hacer desde el gobierno... es decir, hay cosas que se han planteado en la acción de gobierno que nosotros no hemos aceptado que se hagan, otras sí, pero algunas no...", ha dicho. "Pero la realidad en cualquier caso es que en España tenemos un problema, y es que depender de los extremos para poder gobernar no es bueno para un país", ha añadido.