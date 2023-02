Vara apela a no tener "reparo" ni "complejo" a la hora defender lo que el Gobierno ha hecho en estos últimos cinco años

BADAJOZ, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado a no tener "ningún reparo" ni "complejo" a la hora defender lo que el Gobierno de España ha hecho en estos últimos cinco años.

"No tengamos ningún complejo, ni siquiera cuando se habla de Cataluña", ha reafirmado Vara, quien ha recordado que cuando el PP gobiernaba, el Gobierno de Cataluña se dedicaba a hacer referéndum de independencia y a hacer declaraciones unilaterales de independencia", ha señalado, para continuar que "luego se fugaba de España" y "no había quien los trajera".

"Ahora", ha aseverado, el gobierno catalán lo que hace son leyes para las personas, para gobernar una región y para sacar unos presupuestos adelante. Esa es la realidad, no tengamos complejos", ha señalado durante su intervención este viernes en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de la capital pacense, en el que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a Ricardo Cabezas como candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz.

Asimismo, y sobre las críticas sobre lo que hace el PSOE en el Gobierno de España o con quien pacta, Fernández Vara ha preguntado con quién pactó el PP para "no evitar" el que en Cataluña, en vez de gobernar, se hiciera un referéndum de independencia "y encima ni se enteraran", algo que ocurrió "ante la absoluta incompetencia de un Gobierno".

Frente a ello, lo que hizo Pedro Sánchez fue ir a Moncloa, se puso a disposición del Gobierno y le dijo "aquí estoy para que aprobemos juntos el 155". "Total, igual que ahora", ha apuntado Vara.

"Por eso no tengamos miedo ni tengáis complejos, y cuando nos llamen traidores, decid que no hay mayor traición a un país que permitir que le hagan un referéndum de independencia", según el secretario regional del PSOE, quien ha recordado que el juró bandera cuando hizo la mili, pero a su juicio, la bandera "más importante que hay" es subirle las pensiones a los pensionistas, poner dinero para el sistema de salud, mejorar la escuela pública, los salarios mínimos o los ingresos mínimos vitales.

Esas son "las grandes banderas por las que merece la pena vivir, y por las que merece la pena luchar", según Vara, que ha incidido en que el PSOE, "este querido partido nuestro", "ahora más que nunca nos necesita", pero que quien les necesita es la gente "que solo tiene la política como esperanza en sus vidas para corregir las dificultades, las desigualdades, que la maldita ley de la cuna impone".

UCRANIA

Fernández Vara ha valorado la presencia de Pedro Sánchez en Badajoz, ya que acaba de regresar de Kiev, y no haber dormido en las últimas 48 horas, mientras que sobre el año de la invasión rusa a Ucrania ha expuesto que, además de discutir la integralidad de un territorio, se están discutiendo "muchas cosas importantes para el mundo".

También la independencia energética, la autonomía y la soberanía industrial de Europa o la integridad y soberanía agraria europea, y que "por eso" también es "nuestro problema", "nuestra preocupación" y "por eso" España está teniendo, cree, un comportamiento "a la altura" de lo que debe ser exigido.

En ese momento, ha intervenido la presidenta de la Asociación de inmigrantes de las Vegas Bajas del Guadiana, en Montijo, "ucraniana y extremeña" como ha resaltado Vara y que ha querido dar las gracias a los españoles y a los gobiernos extremeño y español por su ayuda al Ejecutivo ucraniano y por su ayuda y entrega a Ucrania, mientras que Vara ha reiterado a continuación: "vuestros problemas son nuestros problemas, vuestras vidas es nuestra vida y vuestro futuro es nuestro futuro".

Así, "eso es algo que tenemos que tener todos claro a la hora de enfrentarnos con la tremenda dificultad" que tiene un país y un Gobierno que tiene que tomar decisiones que "tienen que ser necesariamente valientes y arriesgadas.

EL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Además, Vara se ha referido, sin citarle, al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, - que se ha pasado de Ciudadanos al PP -, respecto del que ha explicado que no se le ha podido aplicar la ley antitransfuguismo, porque los que hicieron esta norma "nunca" pensaron que el que cambiara de partido fuera el alcalde, aunque en Badajoz "ha ocurrido", sino que pensaron en los concejales.

En todo caso, ha reconocido que nadie imaginó que quien se cambiase de partido fuera el alcalde, pero que no es la razón por la que el PSOE tiene que ganar y "pelear" por los ayuntamientos de Extremadura, sino que es "a pesar de ellos" porque se viven tiempos "muy difíciles" y en los que se tiene que recuperar el valor de la política, como también ha sostenido que no ha sido por "casualidad" que el PP busque candidato en un partido que "hace cuatro días les estaban poniendo verde", sino que "no les importa nada los principios y los valores, solo ganar".

También ha valorado la labor de los alcaldes extremeños durante la pandemia, un tiempo que ha sido "muy duro", por lo que "hoy más que nunca" hay que poner en valor lo que significa llevar las siglas del PSOE para ser alcalde de una localidad, para resaltar: "lo vamos a hacer con la sana intención de no ganarle al PP, o a Vox, o a Ciudadanos o a Podemos ni a quien sea".

El objetivo es "ganarle a las dificultades, que de eso es de lo que se trata, de ser capaces de vencer al destino y de cambiarlo", ha continuado, para incidir en que Extremadura va a cambiar lo que dice el Instituto Nacional de Estadística para 2030, una región que va llegar a la revolución "verde" y a la digital y será la primera del país en tener una fábrica de semiconductores y otra de condensadores.

En este punto y en referencia al tren extremeño, ha trasladado a Sánchez que se han gastado en el tren 1.700 millones de euros, "no han sido suficientes, ha sido un esfuerzo titánico en los últimos años", al tiempo que ha defendido que todo lo que se ha hecho en Extremadura "siempre lo hizo el PSOE y los gobiernos del PSOE" y que "todo lo que se ha hecho en el tren lo ha hecho el PSOE". "Ahora necesitamos Pedro tres o cuatro añitos de mucho dinero, mucho dinero son 1.200, 1.400 millones de euros como se ha hecho en los últimos años para acabar ese proyecto", ha concluido.

RICARDO CABEZAS

Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido la ayuda de todos los afiliados y compañeros del partido, así como a Fernández Vara y al propio Pedro Sánchez para recuperar el gobierno de la ciudad tras 28 años.

Una mandato que pudo asumir hace cuatro años tras ganar las elecciones pero que se lo impidió el "pacto de la desesperación", el del "todos contra Ricardo Cabezas", que ha dado pie a una legislatura con "alcaldes de turno, dimisiones, ceses, expulsiones, juicios, tránsfugas...", ha dicho en alusión a la "conversión milagrosa" de quien "se acostaba siendo liberal y se levantaba siendo conservador".

"Soy su peor obsesión, pero a partir de mayo voy a ser su peor pesadilla", ha espetado Ricardo Cabezas, quien ha dicho que le "avergüenza" que Badajoz haya sido en esta legislatura la primera capital del país donde la extrema derecha ha formado parte de un gobierno, y ahora es "la primera capital del transfuguismo", ha insistido.

Por ello, cree que ha llegado la hora de "un nuevo tiempo para Badajoz", que pasa por que los pacenses le den esa "oportunidad" el próximo 28 de mayo para hacer "de la ética algo más fuerte que la mezquindad, que la pasión venza a la pasividad, y la ilusión a la indiferencia", y que los "amigos de la derecha, algunos vayan durante un tiempo al rincón de pensar, y otros al cajón de la indiferencia".