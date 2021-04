Vara cree que la clase política española le debe al país una "buena" Ley de Educación "duradera en el tiempo"

MADRID/MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la clase política española "de todo signo" le debe al país una "buena" Ley de Educación "duradera en el tiempo", para garantizar durante 20 años el mismo modelo.

"Los políticos de este país de todo signo estamos en deuda con España. La deuda asciende ya a 40 años y espero que no sea muchos años más: los políticos de España le deben a España una Ley de Educación que dure", ha dicho Vara, quien ha señalado que ningún político podrá decir que "ha aprobado nada" cuando en 40 años de democracia no se ha sido capaz de dotar a España de una ley educativa "que dure".

Así, tras señalar que "los liderazgos ahora se demuestran por la capacidad no de imponer sino de pactar", ha considerado que "el gran pacto que necesita este país es un pacto en torno a la Ley de Educación"; y se ha mostrado incluso dispuesto a "quitar algo de responsabilidades" en materia educativa a las CCAA si fuera necesario para dotar de una norma estatal que "dure".

"Voy a echar tierra sobre mi tejado. Y si en materia educativa nos tienen que quitar algo de responsabilidades a las CCAA que nos las quiten... Lo que es importante para este país está por encima de cualquier otra consideración", ha sentenciado Fernández Vara, quien ha rechazado la existencia de un modelo educativo por cada autonomía. "Es decir, esto de 17 sistemas (educativos) ni hablar, con las cosas de comer no se juega", ha incidido.

"Si es que no le podemos reprochar a nadie el haber hecho las cosas bien, regular o mal porque como no han pasado (las leyes educativas) de unos años no sabemos si acertaron o se equivocaron", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha reiterado que a su juicio "la clase política española le debe a este país una buena ley de educación duradera en el tiempo".

De este modo se ha manifestado Fernández Vara durante su participación esta tarde en Madrid en una mesa redonda dentro del 'Wake Up, Spain!', el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, y en la que también han participado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells.

En este marco, el presidente extremeño ha defendido la importancia de dotar a España de una ley educativa "duradera en el tiempo" que permita "en función de la educación" determinar la sociedad que se quiere para dentro de una década.

"Hoy lo importante que necesitan las empresas no es qué títulos tienes, ni cuántos títulos tienes, sino qué es lo que sabes hacer, y sobre todo si sabes dudar, y sobre todo si estás dispuesto a aprender", ha dicho Vara, quien ha considerado que en esto hay "una oportunidad única de aprovechar ahora".

"Cuando tenemos mayoría porque tenemos mayoría. Oye, ahora que esto es un país que parece ingobernable confiemos en la clase política para decirles 'oye, tenemos el reto'... Y el reto de toda esta generación de políticos de ahora se llama educación" para determinar "en función de la educación" la sociedad que se quiere tener "dentro de 10 años".

"Eso (determinar la sociedad que se quiere tener dentro de 10 años) es en función de la educación, de la capacidad que tengamos de formarnos para los retos de futuro", ha añadido.

NECESIDAD DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA

Por otra parte, durante su intervención, Vara se ha reconocido también como un "firme convencido" de la "necesidad" de la estabilidad política tanto en España como en las CCAA; al tiempo que ha defendido la importancia de cumplir con los derechos pero también con las obligaciones, en tanto que "no es sostenible" un país en el que cada uno sólo esté pendiente de ver lo que recibe y no de lo que da.

"Un país que no cumple, que sólo está pendiente de 'a ver qué me llega' pero no de 'qué doy' eso no es sostenible", ha afirmado como el planteamiento que a su juicio ahora se deberían hacer las CCAA y el propio país de cara al "futuro inmediato".

Sobre este respecto, ha afirmado que "España necesita estabilidad políticas, las regiones necesitamos estabilidad política, necesitamos no ser un problema para la ciudadanía sino ser la solución"; ha añadido también que en este sentido en el país "se habla demasiado de derechos y muy poquito de obligaciones".

Así, ha considerado que "es absolutamente imprescindible" en realidad decirle a la población "que la única manera de poder tener acceso a todo aquello que anhela, a todo aquello que espera es reivindicar en la calle los derechos al mismo tiempo que cumplimos cada uno con nuestras obligaciones".