Vara cree que la afirmación de Ayuso sobre el Rey "pudo ser un desliz" y rechaza enjuiciar a un presidente autonómico

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la afirmación de su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel del Rey Felipe VI ante los indultos a presos del 'procés' catalán "pudo ser un desliz", y ha rechazado en todo caso hacer ningún tipo de enjuiciamiento sobre dichas palabras.

Así, tras recalcar que él no suele "enjuiciar nunca" a otros presidentes autonómicos, ha rehusado hacerlo tampoco ahora sobre Díaz Ayuso, aunque ha considerado que lo declarado por la presidenta madrileña sobre el Rey y los indultos "pudo ser un desliz".

"Respecto a las palabras que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, no suelo enjuiciar nunca a otros presidentes y no lo voy a hacer ahora... Creo que pudo ser un desliz, pero no voy a enjuiciar, no lo hago nunca con otros presidentes", ha espetado el jefe del Ejecutivo extremeño a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida para la firma de un convenio con Cruz Roja.